Conflicto docente: habrá paro total y movilizaciones en toda la provincia de Corrientes

La tensión salarial en el ámbito educativo de Corrientes alcanzará su punto máximo esta semana. Luego de calificar como "insuficiente" la propuesta del Ejecutivo, la totalidad de los gremios docentes y los sectores autoconvocados coordinaron una serie de medidas de fuerza que paralizarán las escuelas de toda la provincia el próximo viernes.

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El cronograma de protestas comenzará este jueves 19 con una jornada de protesta docente que incluirá clases públicas, radios abiertas y marchas en las principales plazas de las ciudades correntinas desde las 17:30. El punto culminante será el viernes 20 de marzo con un paro provincial docente sin asistencia a los lugares de trabajo.

El reclamo: salarios por debajo de la inflación

El eje del conflicto es la brecha entre el costo de vida y el Salario Básico Docente. Rufino Fernández, secretario general de AMET, fue tajante al señalar que el incremento del 6% (equivalente a unos 12.000 pesos) no compensa la pérdida del poder adquisitivo frente a una canasta básica que en febrero de 2026 se ubicó en 1.397.672 pesos.

Los gremios unificaron sus pedidos en los siguientes puntos:

Blanqueo de todos los montos que actualmente se cobran "en negro".

Salario inicial por encima de la línea de pobreza.

Suba al básico superior a la inflación real del último semestre.

Actualización del fondo compensador remunerativo y bonificable.

Autoconvocados y la "marcha de las antorchas"

En paralelo a la acción sindical, los docentes autoconvocados mantienen su propia agenda de lucha. Para este jueves a las 18:30, convocaron a una "luminaria" en la plaza 25 de Mayo de la Capital.

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Bajo la consigna "Basta de aumentos en negro", los trabajadores de base buscan visibilizar que la víctima de esta política salarial es el escalafón docente, que ve licuados sus aportes jubilatorios y de obra social por la falta de inversión en el básico.

"Exigimos un sueldo que esté por encima de la canasta básica en un solo cargo", señalaron desde el sector autoconvocado, marcando una postura incluso más dura que la de las conducciones gremiales tradicionales.