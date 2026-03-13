Un diputado libertario minimizó la inflación: "La economía marcha sobre ruedas y los resultados se verán en el segundo semestre"

En un claro respaldo a la gestión del presidente Javier Milei, el legislador nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, sostuvo que la economía nacional se encuentra en una trayectoria positiva y descartó la posibilidad de nuevos sobresaltos financieros durante el año.

Según el referente libertario, las actuales dificultades son producto de una "economía posguerra" heredada, con instituciones debilitadas y un gasto público descontrolado.

"La economía argentina va sobre ruedas", aseguró Almirón, quien proyectó un repunte significativo para la segunda mitad del año. "En el segundo semestre vamos a entrar en un alza importante. Todos los datos son alentadores", insistió.

Inflación y contexto internacional

Consultado sobre la persistencia de la inflación, Almirón evitó alarmismos y atribuyó los índices actuales a factores externos. "Era previsible y no solo tienen que ver con la economía local. El conflicto en Medio Oriente impactó en el precio internacional de los combustibles", explicó.

Asimismo, respaldó la visión presidencial respecto a la tendencia de los precios: "Cuando el Presidente habla de una inflación inexistente desde octubre, nos da la tranquilidad necesaria por el contexto". Respecto al impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el diputado reconoció que el camino es "sacrificado", pero enfatizó que la confianza de la sociedad en el plan económico de Javier Milei se mantiene intacta a largo plazo.

El caso Adorni y las críticas mediáticas

Sobre el reciente escándalo que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras llevar a su pareja en el avión presidencial durante la gira a Nueva York, Almirón fue tajante al restarle importancia.

"Es preocupante la relevancia que le dan los medios. Es un problema ya explicado por el Jefe de Gabinete, quien hizo las disculpas del caso", señaló a radio Dos.

Para el diputado libertario, poner el foco en este episodio es una maniobra con intereses electorales: "Para mí esto no refleja el futuro de la Argentina, sino que son operativos políticos. Demuestra que ya estamos en campaña".

Almirón concluyó su análisis remarcando que el objetivo del viaje oficial fue mostrar el potencial del país ante inversores globales, y que los avances en las políticas destinadas al sector privado, los emprendedores y la generación de empleo genuino son los temas que deben prevalecer en la agenda pública.