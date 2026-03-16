Docentes autoconvocados de Corrientes profundizan las protestas: "Los gremios están arreglados con el Gobierno"

El descontento crece en las bases del sector educativo de Corrientes. Tras el anuncio de una suba salarial del 6%, que representa apenas 12.000 pesos de actualización, un grupo de trabajadores de la educación tomó las calles durante el último fin de semana para expresar su repudio.

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La víctima de esta crisis es el poder adquisitivo, que, según denuncian, ha quedado por debajo de la línea de indigencia.

Críticas a la conducción sindical

En diálogo con Perfil, Saúl Martínez, referente de los docentes autoconvocados, fue contundente al cuestionar el rol de las entidades sindicales: "Somos docentes de base que nos organizamos porque los gremios no hacen lo que tienen que hacer, que es defendernos".

Según el dirigente, existe un vínculo estrecho entre las cúpulas gremiales y el Gobierno: "Ya sabemos que están entongados, salen a poner un cartelito o se declaran en estado de alerta para no quedar expuestos, pero no pasan de eso".

Martínez explicó que la falta de medidas de fuerza, como un paro o movilización convocada oficialmente, obliga a los trabajadores a manifestarse en sus días de descanso para no abandonar sus puestos en las escuelas durante la semana.

Hacia una protesta multisectorial

Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, los docentes autoconvocados anunciaron que la lucha se ampliará. El próximo 28 de marzo será la tercera jornada de movilización, la cual buscará articular reclamos con otros sectores afectados por la política salarial provincial, incluyendo a médicos, enfermeros, trabajadores de vialidad, del Invico y la familia policial.

"Todos los sectores estamos mal pagos. Esa es la realidad y el resumen de lo que está pasando en la provincia", sentenció Martínez, quien aseguró que mantendrán la organización hasta obtener una respuesta satisfactoria.

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La postura de los gremios

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) calificó el aumento recibido como una "burla" y anticipó que en las próximas horas comunicarán un plan de lucha que incluiría medidas de acción directa. Desde la organización denunciaron que el Salario Básico Docente en Corrientes es tres veces menor a la canasta de indigencia.

En tanto, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), aunque rechazaron el incremento el pasado 4 de marzo, aún mantienen un silencio que profundiza el malestar entre los trabajadores de base.