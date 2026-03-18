A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, miércoles 18 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 18 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 18 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

Reservas: el Banco Central alcanzó las 50 ruedas consecutivas de compras de dólares

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 18 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 18 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.418 para la compra y $1.421,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 17 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 18 de marzo a $1.467 para la compra y $1.468,40 para la venta

Vaca Muerta: sueldos de hasta $10,5 millones y nuevas vacantes en Tecpetrol

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 18 de marzo en $1.467,10 para la compra y $1.467,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 18 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

Nafta en alza: Argentina ya está entre los países más caros de la región

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 587 puntos básicos este miércoles 18 de marzo.