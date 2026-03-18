Nuevos créditos hipotecarios en CABA: cómo son, quiénes pueden pedirlos y qué ingresos se necesitan

La Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios UVA del Banco Ciudad para la compra de primera vivienda en territorio porteño. El dato político del anuncio fue el subsidio de tasa: mientras el propio Gobierno porteño ubicó la tasa de mercado en torno de 9,5% + UVA, esta línea arranca en 7,5% + UVA, con una bonificación de 2 puntos financiada por la Ciudad.

Vuelven los créditos hipotecarios en dólares: quiénes podrán acceder y qué riesgos implican

En clave de servicio, el punto central es este: el crédito está pensado para sectores medios que hoy alquilan y quieren comprar una propiedad en CABA, pero bajo condiciones bastante delimitadas. Sólo sirve para primera vivienda, la unidad debe estar ubicada en la Ciudad, tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor de hasta US$2.800 por metro cuadrado. El monto máximo del préstamo es de $100 millones y el plazo llega a 20 años.

Quiénes pueden acceder a los nuevos créditos hipotecarios de CABA

La línea está abierta a personas físicas mayores de edad que cobren sueldo en el Banco Ciudad o migren su cuenta sueldo a esa entidad. También pueden solicitarla monotributistas, autónomos y responsables inscriptos, siempre que contraten el paquete bancario “Crecer”, según informó el Banco Ciudad.

Cuánto financia el Banco Ciudad para los créditos hipotecarios 2026

El banco financia hasta 75% del valor de venta de la propiedad. Sin embargo, si el solicitante presenta un garante para sumar capacidad crediticia, el financiamiento máximo baja a 65% del valor del inmueble. La relación cuota-ingreso no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o del grupo familiar. El sistema de amortización es francés, es decir, con cuotas periódicas que al inicio tienen mayor peso de intereses y luego van amortizando más capital.

Cuánto hay que ganar: El sueldo base para acceder a los créditos hipotecarios del Ciudad

El Gobierno porteño incluyó ejemplos concretos. Por cada $10 millones pedidos a 20 años, la cuota inicial es de $80.600, con un ingreso familiar mínimo desde $322.000. Para llegar al tope de $100 millones, la cuota inicial arranca en $806.600 y se necesitan ingresos desde $3.222.000. Como se trata de créditos UVA, esas cuotas se actualizan por inflación medida a través de la unidad de valor adquisitivo, por lo que el valor inicial no permanece fijo en términos nominales.

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Qué impuestos no pagan

Uno de los puntos que destacó el ministro porteño de Hacienda, Gustavo Arengo, es que en la Ciudad estos créditos hipotecarios no pagan Ingresos Brutos ni Impuesto de Sellos, algo que, según el Gobierno, reduce el costo de acceso para los compradores.

Cómo se tramitan

Los créditos están disponibles desde el 18 de marzo de 2026 y pueden iniciarse por tres vías: en la web del Banco Ciudad, por el asistente virtual Bit en WhatsApp o en las sucursales de la entidad en CABA. El propio banco mantiene en su sitio institucional la oferta hipotecaria y sus canales de atención.

Además de esta nueva línea subsidiada, la Ciudad informó que siguen disponibles los créditos para zona sur y microcentro, con tasa de 8,5%, y los del resto de la Ciudad, con tasa de 9,5%, además de opciones de financiamiento para desarrolladores y compras desde el pozo.

Qué conviene mirar antes de sacar el nuevo crédito hipotecario de CABA

Antes de solicitar el crédito, el dato más importante que conviene mirar no es sólo la tasa inicial sino el riesgo propio de los créditos UVA: la cuota se ajusta por inflación. Eso significa que pueden arrancar con una cuota parecida o incluso inferior a un alquiler, pero luego subir con la evolución del índice.

Con lo cual, antes de tomarlo, conviene mirar cuatro variables:

1) nivel de ingresos actuales,

2) estabilidad laboral,

3) ahorro disponible para cubrir el anticipo que no financia el banco, y

4) margen para absorber una cuota que se actualiza mes a mes.

La UVA es una unidad indexada por inflación; no es tasa fija tradicional. Esa característica es la principal diferencia respecto de un hipotecario clásico. La definición de UVA y la modalidad indexada figuran en las condiciones del lanzamiento.

Datos clave de los créditos hipotecarios CABA en 2026

- Tasa: 7,5% TNA + UVA.

- Monto máximo: $100 millones.

- Plazo: hasta 20 años.

- Financia: hasta 75% del valor de la vivienda.

- Destino: primera vivienda en CABA.

- Tope de la propiedad: 80 m² cubiertos y hasta US$2.800/m².

- Ingreso mínimo de referencia: $322.000 por cada $10 millones solicitados.

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