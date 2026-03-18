Jorge Macri anunció créditos hipotecarios para la clase media de CABA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó un nuevo programa de créditos hipotecarios con tasa subsidiada, dirigido principalmente a familias de clase media que buscan acceder a su primera vivienda. La iniciativa contempla financiamiento de hasta el 75% del valor del inmueble, con un tope de $100 millones y condiciones que, según el Ejecutivo local, apuntan a equiparar las cuotas con los valores actuales de alquiler.

El plan será instrumentado a través del Banco Ciudad y estará destinado a la compra de propiedades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, con un valor máximo de 2.800 dólares por metro cuadrado. En los casos en que el solicitante presente un garante, el financiamiento podrá alcanzar hasta el 75%. Sin garante, el porcentaje se reduce al 65%.

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Uno de los puntos centrales del anuncio es la tasa de interés del 7,5% más UVA, que se ubica por debajo del promedio del mercado, estimado en torno al 9,5%. Esta diferencia será cubierta mediante subsidios estatales, con fondos provenientes principalmente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y otras fuentes de financiamiento público.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la cuota inicial será de aproximadamente $80.600 por cada $10 millones solicitados, lo que implica la necesidad de acreditar ingresos desde $322.000 mensuales. Para acceder al monto máximo de $100 millones, en tanto, se requerirán ingresos cercanos a los $3.222.000, con una cuota inicial que rondará los $806.600. Además, el esquema prevé que el pago mensual no supere el 25% de los ingresos del hogar.

El programa estará disponible para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y, en algunos casos, trasladen su cuenta sueldo o contraten paquetes financieros en la entidad bancaria pública.

El nuevo plan de vivienda en CABA ofrece créditos hasta $100 millones y financiamiento del 75%.

Durante la presentación, Macri remarcó el cambio de enfoque en la política habitacional de la Ciudad y cuestionó el destino previo de los recursos del IVC. “Tener la casa propia va a dejar de ser una aspiración para ser una realidad”, afirmó. Y agregó: “Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia”.

En esa línea, el mandatario profundizó sus críticas al modelo anterior: “Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.

El jefe de Gobierno sostuvo que el nuevo esquema busca “reparar una deuda histórica con la clase media porteña”, a la que definió como el motor económico de la Ciudad. “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”, expresó.

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El financiamiento del programa no solo provendrá de partidas del IVC, sino también de recursos adicionales, como los derivados de la concesión de los medios públicos de la Ciudad, recientemente anunciada por la administración porteña. Según indicaron, estos fondos serán redirigidos para fortalecer el acceso al crédito.

En términos operativos, los interesados podrán iniciar el trámite de manera digital a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad que funciona vía WhatsApp, además de la página web oficial de la entidad o de forma presencial en sucursales. El objetivo, según señalaron, es simplificar el acceso y ampliar el alcance del programa.

El plan de créditos hipotecarios de la Ciudad de Buenos Aires será instrumentado a través del Banco Ciudad.

Desde el Gobierno porteño destacan que la propuesta busca reactivar el crédito hipotecario en un contexto donde el acceso a la vivienda propia se volvió cada vez más restrictivo. En ese sentido, aseguran que el esquema de cuotas iniciales similares o incluso inferiores a un alquiler podría incentivar a quienes hoy no logran ingresar al mercado inmobiliario.

En el cierre de su discurso, Macri volvió a poner el foco en el impacto social de la medida: “Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”.

TV/ff