Expensas: ya superan los $300.000 y casi el 20% de los departamentos tiene deuda

El costo de las expensas continúa en niveles elevados y ya supera a la inflación en términos interanuales. Al mismo tiempo, aumenta la morosidad en los consorcios, donde casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda.

Según un relevamiento de ConsorcioAbierto, la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $318.650 en febrero, lo que representa una baja del 1,8% respecto a enero. Sin embargo, en términos interanuales el aumento fue del 38,4%, por encima del 33,1% que registró la inflación en el mismo período.

Las expensas crecen por encima de la inflación

A pesar de la leve caída mensual, el costo de mantener un edificio sigue en alza. La diferencia con el índice de precios responde a la dinámica propia de los consorcios, donde los gastos no evolucionan de manera lineal. “Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio”, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

En ese sentido, detalló que en meses como enero suelen concentrarse ajustes de contratos, servicios y costos vinculados al aguinaldo, lo que genera picos que luego se reacomodan.

Aumenta la morosidad en los consorcios

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento de la morosidad. En febrero, el nivel de deuda pasó del 17% al 19%, consolidando una tendencia al alza. Esto implica que, de cada 100 departamentos, 19 tienen expensas impagas, una situación que comienza a generar tensiones en la administración de los edificios.

“No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, advirtió Laiuppa. Además, explicó que cuando crece la mora, el consorcio funciona como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término sostienen el funcionamiento mientras otros regularizan su situación.

Cómo se componen los gastos de un consorcio

El principal componente de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires es el costo del personal, que representa alrededor del 33% del total. Le siguen los gastos de mantenimiento y operación, con un 28%, impulsados por servicios como limpieza y seguridad.

Más atrás aparecen los servicios públicos (entre 13% y 15%), los gastos administrativos e impositivos (14%) y las obras y mantenimiento extraordinario, que pueden alcanzar hasta el 11%.

Subas en todo el país

El aumento de las expensas no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia, el incremento interanual fue del 45,8%, con un promedio de $155.508 en febrero. En Córdoba, las expensas subieron un 37,8%, mientras que en Santa Fe lo hicieron un 41,7%. En Entre Ríos, el alza fue aún mayor, con un 72,7% interanual.

Según los especialistas, aunque los valores siguen siendo altos, comienza a observarse cierta previsibilidad en la evolución de los costos, lo que permite una mejor planificación en los consorcios. “Empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas, lo que es clave para administrar en un sistema con gastos fijos y decisiones colectivas”, concluyó Laiuppa.