Inquilinos en alerta: crece el endeudamiento de los hogares para sostener el alquiler

El investigador de Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, analizó el aumento del endeudamiento entre los inquilinos y las nuevas estrategias financieras que adoptan los hogares para sostener el alquiler en Argentina.

En diálogo con Canal E, el investigador explicó que el fenómeno se profundizó en los últimos años y muestra un cambio en la forma en que los hogares financian su vida cotidiana. “Nosotros detectamos un incremento en el uso de estrategias financieras para consolidar el gasto de los hogares inquilinos”, señaló.

El estudio indica que el 57,6% de los hogares que alquilan utiliza algún tipo de estrategia financiera para sostener sus gastos mensuales. Esto incluye el uso de ahorros, préstamos informales o créditos dentro del sistema bancario.

En ese contexto, Araujo detalló que el endeudamiento se volvió una herramienta cada vez más frecuente para sostener el alquiler y otros gastos esenciales. “38%, es decir cuatro de cada diez hogares inquilinos, tomaron algún tipo de préstamo, ya sea a nivel familiar o a través del sistema bancario”, explicó.

El investigador también advirtió que el uso de ahorros como mecanismo de supervivencia financiera está llegando a su límite. “Hoy los inquilinos prefieren tomar préstamos en el banco y el desahorro empezó a encontrar su límite”, afirmó.

Alquileres, expensas y servicios presionan los ingresos

El informe muestra que el desbalance financiero afecta principalmente a familias de tres o cuatro integrantes que alquilan y deben enfrentar aumentos simultáneos en distintos rubros del presupuesto doméstico.

Entre los factores que generan mayor presión aparecen los incrementos periódicos del alquiler, las cuotas de educación privada, los servicios de salud y el aumento de las expensas.

En este último punto, Araujo explicó que muchos hogares priorizan otros gastos antes que las obligaciones del consorcio. “Los inquilinos suelen postergar el pago de expensas para tener algún tipo de resto y poder llegar a fin de mes”, describió.

El crecimiento de este problema también llevó a que algunas entidades financieras ofrezcan soluciones específicas. “Hoy vemos que los bancos están respondiendo con refinanciaciones y líneas de crédito específicas para afrontar deudas como las expensas”, explicó el investigador.

Cambios en la estrategia de vivienda de los hogares

El informe también detecta una transformación en las decisiones habitacionales de las familias. Por primera vez en años, el número de inquilinos comenzó a disminuir en el país, aunque esto no necesariamente implica un mayor acceso a la vivienda propia.

Según Araujo, muchos hogares están optando por reorganizar su estructura familiar para reducir gastos. “Muchos inquilinos vuelven a la casa de un familiar propietario o deciden convivir con otros para compartir gastos”, explicó.

Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por esta situación. “Cuatro de cada diez jóvenes entre 25 y 35 años no se pueden ir de la casa de los padres”, advirtió.

En paralelo, los adultos mayores que alquilan enfrentan un escenario aún más delicado debido a los bajos ingresos previsionales. “El 82% de los jubilados que alquilan son vulnerables”, indicó el especialista.

En este contexto, el estudio concluye que el estrés financiero de los hogares inquilinos continúa en aumento y que el endeudamiento y los cambios en la convivencia familiar se consolidan como las principales estrategias para sostener el acceso a la vivienda.

