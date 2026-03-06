El Banco Ciudad dispuso una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de créditos hipotecarios de los vecinos de la zona 2 del complejo Estación Buenos Aires que no pueden habitar sus viviendas, una medida excepcional vinculada a la evacuación de cuatro edificios del desarrollo habitacional ubicado en el barrio porteño de Parque de los Patricios y construido a través del plan ProCreAr.

La decisión establece que durante los meses de marzo, abril y mayo no se debitará el importe correspondiente a las cuotas de esos períodos para los titulares de préstamos de las unidades afectadas.

Según informó la entidad financiera, los montos correspondientes a esas cuotas no se perderán, sino que serán diferidos y se abonarán en los tres meses posteriores al final del plazo original acordado para cada crédito.

Además, el Banco Ciudad indicó en un comunicado que se pondrá en contacto con los titulares de los préstamos de las viviendas afectadas a partir del viernes 6 de marzo para acercarles formalmente la propuesta de espera y diferimiento del pago.

Medida de alivio para vecinos evacuados

La entidad detalló que la implementación de la prórroga se realizará sin necesidad de que los clientes realicen trámites adicionales, ya que el esquema será aplicado directamente tras el contacto con los titulares.

La decisión forma parte del acompañamiento del Banco Ciudad a las acciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a la situación que atraviesan los residentes del complejo.

Los departamentos afectados corresponden a cuatro edificios del complejo habitacional Estación Buenos Aires, desarrollados mediante el programa ProCreAr en el barrio de Parque de los Patricios.

El informe técnico tras el derrumbe

El Gobierno de la Ciudad difundió un informe técnico preliminar que advierte sobre un potencial riesgo estructural luego del derrumbe de la losa ubicada sobre el subsuelo de un estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el edificio situado en Mafalda 907.

Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la evacuación de 175 departamentos correspondientes a los cuatro edificios lindantes al sector donde se produjo el colapso.

Según el informe elaborado por Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y de la planta baja. La losa estaba conectada con esas estructuras y les otorgaba rigidez, por lo que, tras el colapso, quedaron con una endeblez que genera un potencial riesgo estructural y obliga a mantener evacuadas las viviendas hasta que se implemente un plan urgente de recomposición de seguridad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, informó esta semana que "ante el derrumbe ocurrido en el complejo habitacional Estación Buenos Aires del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas", además, agregó que "desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención, y evacuamos preventivamente el complejo".

Por último, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat trabajan junto a los residentes mientras la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio avanzan en la verificación del estado de las estructuras y en la elaboración de un plan urgente de recomposición de la seguridad en las áreas afectadas.

GZ / lr