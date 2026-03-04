En medio de la conmoción por el derrumbe del techo de un estacionamiento en un complejo residencial de Parque Patricios, se dio a conocer un video de una cámara de seguridad que captó el momento justo en el que se produjo el colapso en el edificio del barrio Estación Buenos Aires que afectó a más de 200 vecinos.

Fue la cámara de seguridad 14 del complejo, ubicado en Avenida Suárez y Mafalda, la que logró captar el momento justo del derrumbe que se produjo este martes, alrededor de las 5 de la madrugada. El hecho ocurrió en un edificio del sector 2, donde se desplomó el techo del estacionamiento que se ubica debajo del patio interno de la edificación de 3 pisos.

En las imágenes difundidas durante las últimas horas se puede ver cómo la losa del estacionamiento cede por completo, desplomándose y dejando alrededor de 60 autos aplastados por los escombros. El espacio donde se resguardaban los vehículos funcionaba debajo del complejo residencial.

La grabación ya fue incluida dentro de la investigación que quedó en manos de María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31. Fuentes oficiales le indicaron a Infobae que la funcionaria judicial de la Ciudad de Buenos Aires encuadró el expediente en el delito de estrago y ordenó la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra que sufrió el derrumbe.

Constructora Sudamericana: los antecedentes de la empresa que edificó las torres de Parque Patricios

Se registraron unos 300 evacuados que aún no pueden volver a sus casas dado que las autoridades continúan realizando las investigaciones sobre posible riesgo de derrumbe en el edificio, ya que se vieron afectadas las columnas del subsuelo y la planta baja del complejo.

Las primeras pericias de la investigación por el derrumbe en Parque Patricios indicaron que se desprendió paprte de la losa del subsuelo en una extensión de 50 x 70 metros, lo que derivó en más de 60 autos aplastados y la evacuación de todas las personas que se encontraban sobre la estructura dañada.

El informe presentado ante la Justicia indicó que existe un potencial riesgo estructural, es decir, peligro de derrumbe, dado que varias de las columnas quedaron con mucha endeblez, motivo por el que los vecinos evacuados no pueden regresar a sus hogares hasta la empresa constructora y el administrador realicen un plan de recomposición de seguridad estructural urgente en las áreas afectadas.

Derrumbe en Parque Patricios

El derrumbe ocurrió durante la madrugada de este martes en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se desplomó el techo del estacionamiento que se ubica debajo del patio interno de la edificación que tiene tres pisos, dejando alrededor de 60 autos aplastados por los escombros y 200 vecinos perjudicados.

El siniestro tuvo lugar en el edificio ubicado en la Avenida Suárez y Mafalda, cerca de las 4:30 de la madrugada. Los tres edificios que rodean el sitio del derrumbe suman unos 300 departamentos y unas 500 personas fueron evacuadas por temor a que también se vinieran abajo los bloques de viviendas.

Pocos minutos después del hecho se dio la alerta al 911 y al lugar se acercaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad. También intervino el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, según indicaron las autoridades.

El sector del derrumbe tiene aproximadamente 50 por 70 metros. Según algunos vecinos, en el lugar se estaba haciendo una obra para mejorar el desagüe, aunque las causas del siniestro se investigan. Tras el hecho se realizó una evacuación total de forma preventiva, no se registraron heridos ni personas atrapadas.

El emprendimiento Estación Buenos Aires, afectado por el derrumbe, fue impulsado por el Estado nacional mediante el programa Procrear. La licitación se llevó a cabo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y las unidades comenzaron a adjudicarse en 2021.

Para concretar el proyecto, el Gobierno nacional adjudicó distintos tramos a varias empresas. En el sector 2, la ejecución estuvo a cargo de la Constructora Sudamericana (Cosud), responsable también de los bloques correspondientes a los sectores 1 y 10. Entre esas tres áreas, la firma edificó aproximadamente 45.000 metros cuadrados.

"Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información", comunicó la empresa constructora.

Derrumbe en Parque Patricios: el informe técnico del Gobierno porteño confirmó riesgo estructural en cuatro edificios

Con operaciones desde 1970, la compañía intervino en obras de relevancia a nivel nacional. Entre ellas se cuentan las torres Forum, centros comerciales como Unicenter, Portal de Rosario y supermercados distribuidos en distintas provincias.

La empresa también construyó establecimientos sanitarios como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo. También participó en trabajos en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, además de desarrollos residenciales, comerciales e industriales.

