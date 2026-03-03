Derrumbe en Parque Patricios: se inició una causa e investigación por estrago

Durante las últimas horas, se inició la investigación por el derrumbe del estacionamiento de un edificio de PROCREAR en el barrio porteño de Parque Patricios por el que se vieron afectados más de 200 vecinos. El caso quedó en manos de María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31.

Fuentes oficiales le indicaron a Infobae que la funcionaria judicial de la Ciudad de Buenos Aires encuadro el expediente en el delito de estrago y ordenó la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra que sufrió el derrumbe que tuvo lugar durante la madrugada de este martes.

Entre la documentación solicitada, la fiscal pidió acceso a documentos como el permiso para la construcción y los datos del ingeniero y del administrador que participaron en la realización de la obra. En paralelo, también pidió acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de 30 días atrás desde este martes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Selvatici también autorizó el ingreso de 16 unidades de asistencia al lugar del hecho con el objetivo de establecer si aún hay personas en el lugar, quienes son y constatar su integridad física y estado de salud.

El derrumbe ocurrió durante la madrugada de este martes en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se desplomó el techo del estacionamiento que se ubica debajo del patio interno de la edificación que tiene tres pisos, dejando alrededor de 60 autos aplastados por los escombros y 200 vecinos perjudicados.

Se derrumbó la cochera de un edificio en Parque Patricios: autos bajo los escombros y más de 300 evacuados

El siniestro ocurrió en el edificio ubicado en la Avenida Suárez y Mafalda, cerca de las 4:30 de la madrugada. Los tres edificios que rodean el sitio del derrumbe suman unos 300 departamentos y unas 500 personas fueron evacuadas por temor a que también se vinieran abajo los bloques de viviendas.

Pocos minutos después del hecho se dio la alerta al 911 y al lugar se acercaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad. También intervino el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, según indicaron las autoridades.

El sector del derrumbe tiene aproximadamente 50 por 70 metros. Según algunos vecinos, en el lugar se estaba haciendo una obra para mejorar el desagüe, aunque las causas del siniestro se investigan. Tras el hecho se realizó una evacuación total de forma preventiva, no se registraron heridos ni personas atrapadas.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado y se cortaron los suministros en forma preventiva y reiteró que "no hay heridos". "Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar", señaló.

El complejo donde se produjo el derrumbe forma parte del predio de Estación Buenos Aires, el cual, según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

AS / EM