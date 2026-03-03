Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes. La edificación tiene tres pisos y se desplomó el techo del estacionamiento que está debajo del patio interno.Unos 60 autos quedaron aplastados por los escombros.

El siniestro ocurrió en la Avenida Suárez y Mafalda, cerca de las 4.30 de la madrugada.Los tres edificios que rodean el sitio del derrumbe suman unos 300 departamentos y unas 500 personas fueron evacuadas por temor a que también se vinieran abajo los bloques de viviendas,

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El sector del derrumbe tiene aproximadamente 50 por 70 metros. Según algunos vecinos, en el lugar se estaba haciendo una obra para mejorar el desagüe. Pero las causas del siniestro se investigan.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

El bombero añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Además dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de rescate, mientras que confirmó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT