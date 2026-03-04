Constructora Sudamericana: los antecedentes de la empresa que edificó las torres de Parque Patricios

Los habitantes del complejo habitacional Estación Buenos Aires, emplazado en el barrio porteño de Parque Patricios, atraviesan horas de incertidumbre tras el derrumbe del patio interno, cuya estructura cedió hacia el subsuelo y cayó sobre una gran cantidad de automóviles.

El desplome afectó una losa de unos 50 por 70 metros y se registró este martes en el sector 2 del predio, situado en la calle Mafalda 907, a escasa distancia del estadio del Club Atlético Huracán.

Aunque el hundimiento impactó en un área puntual del desarrollo, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de la totalidad de las torres. Cerca de 200 familias debieron abandonar sus departamentos en cuestión de minutos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Derrumbe en Parque Patricios: se inició una causa e investigación por estrago

El emprendimiento Estación Buenos Aires fue impulsado por el Estado nacional mediante el programa Procrear. La licitación se llevó a cabo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y las unidades comenzaron a adjudicarse en 2021.

Derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios

Los antecedentes de Constructora Sudamericana, la empresa que construyó el complejo de viviendas Estación Buenos Aires

Para concretar el proyecto, el Gobierno nacional adjudicó distintos tramos a varias empresas. En el sector 2, la ejecución estuvo a cargo de la Constructora Sudamericana (Cosud), responsable también de los bloques correspondientes a los sectores 1 y 10. Entre esas tres áreas, la firma edificó aproximadamente 45.000 metros cuadrados.

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, comunicó la empresa constructora.

Con operaciones desde 1970, la compañía intervino en obras de relevancia a nivel nacional. Entre ellas se cuentan las torres Forum, centros comerciales como Unicenter, Portal de Rosario y supermercados distribuidos en distintas provincias.

La Ciudad montó un operativo de asistencia para garantizar alojamiento a los evacuados de Parque Patricios

La empresa también construyó establecimientos sanitarios como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo. También participó en trabajos en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, además de desarrollos residenciales, comerciales e industriales.

“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial.

Complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios

De acuerdo con fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no hubo personas heridas ni atrapadas. Los equipos de emergencia verificaron el desprendimiento total de un tramo de la losa del subsuelo, lo que generó el colapso del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Derrumbe en Villa Crespo: se desprendió un balancín y cayó sobre el techo de una casa vecina

Las autoridades analizan ahora la estabilidad estructural para definir las medidas a adoptar y determinar cuándo los vecinos podrán regresar a sus hogares.

El complejo Procrear más grande del país

El desarrollo Estación Buenos Aires constituye el proyecto de mayor envergadura ejecutado por el Estado nacional dentro de Procrear II. El conjunto alberga 2.476 viviendas, con superficies que oscilan entre 32 y 119 metros cuadrados.

El barrio que hoy reúne a más de 10.000 residentes comenzó su expansión en 2015. Se configuró en torno a la terminal de la línea Belgrano Sur, que funcionó hasta 2018 y durante años permaneció rodeada de antiguos depósitos industriales en desuso.

7 heridos por el derrumbe de un techo en un centro médico en Palermo

El área formaba parte de los históricos Corrales Viejos, un sector asociado al antiguo matadero y al vertido de residuos cloacales, conocido popularmente como la “Zona de la Quema”.

En el complejo de viviendas Estación Buenos Aires viven actualmente 10.000 personas

Cambios en el programa Procrear y subastas de terrenos

El diseño institucional de Procrear sufrió modificaciones en el último año. En junio de 2025, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la disolución del fondo fiduciario del programa, paso que abrió el proceso de cierre definitivo de la iniciativa. Esa decisión implicó ajustes en la administración de los bienes remanentes.

Entre las medidas adoptadas, se realizaron remates públicos de parcelas aún integradas al complejo mediante la plataforma Subast.ar, administrada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar y disponer de los inmuebles del Estado nacional.

Mientras se desarrollan las pericias técnicas para establecer el origen del derrumbe en Parque Patricios, la investigación apunta a determinar si el episodio obedeció a una falla estructural, a inconvenientes vinculados con filtraciones en la obra o a la concurrencia de varios factores.

NG/LT