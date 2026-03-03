Este martes comenzó el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que implosionó en noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo. Ocho años después todavía no se determinó con precisión qué provocó la mayor tragedia naval argentina en tiempos de paz.

Los restos retorcidos del navío aparecieron doce meses más tarde. Permanecen a más de 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz. El debate oral comenzará en Río Gallegos, la capital provincial.

El submarino partió desde el puerto de Ushuaia una semana antes de perder contacto y debía regresar a su base en Mar del Plata. El 15 de noviembre de 2017 informó una avería eléctrica y un principio de incendio. Ese fue el último parte oficial emitido desde la nave.

El submarino de la Armada Argentina "ARA San Juan" desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Océano Atlántico

Las últimas fotos del interior del ARA San Juan antes de la tragedia

La búsqueda movilizó recursos de decenas de países y mantuvo bajo tensión a la sociedad argentina y al gobierno de Mauricio Macri.

Los familiares de los muertos en el ARA San Juan no podrán presenciar el juicio

Los familiares de las 44 víctimas, entre ellos 43 hombres y una mujer, no estarán presentes durante las audiencias. "No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio", afirmó a la AFP la abogada Valeria Carreras, representante de 34 familias.

Los acusados por el hundimiento del ARA San Juan

"Son personas sin poder, dinero ni apellido. Se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad", añadió.

Video | Así es el submarino ARA San Juan por dentro

Las penas en expectativa, de uno a cinco años de prisión, resultan bajas frente a la magnitud del episodio. La acusación apunta a presuntas irregularidades administrativas, deficiencias de mantenimiento y fallas en los protocolos de seguridad.

Infografía con la localización del ARA San Juan | AFP

"Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio", sostuvo Carreras, quien recordó que la Marina "fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura".

Las imputaciones incluyen incumplimiento y omisión de deberes, además de estrago culposo agravado.

ARA San Juan | Revelan que la agonía duró varias horas

Llegarán al banquillo en libertad el exjefe del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos Héctor Alonso y el exresponsable de Operaciones Hugo Correa.

En 2021, un Consejo de Guerra dispuso la destitución de Villamide por negligencia y sancionó con arrestos de hasta 45 días a otros oficiales por retener información relevante.

ARA San Juan: el debate por la sede y la causa por espionaje

La Justicia rechazó el planteo del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro —fallecido a los 27 años en el submarino—, para que el proceso se realizara en Mar del Plata, ciudad donde residían la mayoría de los tripulantes.

Los magistrados a cargo del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

En esa ciudad balnearia, los familiares realizaron manifestaciones frente a dependencias de la Armada durante la búsqueda y después del hallazgo de los restos, una exposición pública que generó gran incomodidad en la fuerza.

Los allegados denunciaron además que fueron objeto de espionaje ilegal. En ese expediente, Macri fue procesado, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el caso en 2025.

La Armada confirma que el ARA San Juan sufrió una implosión y se hundió más de 900 metros

"Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia", declaró Tagliapietra, representante de una veintena de familias. La sede fue fijada por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los nombres de las 44 víctimas del ARA San Juan

"Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando, que llega hasta Macri", indicó el abogado, quien recordó que restan revisar "67.000 fotografías y horas de video".

Carreras, por su parte, expresó su expectativa de que los más de 90 testigos convocados aporten elementos de prueba determinantes. En la etapa de instrucción, afirmó, "a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar".

Difunden el último mensaje del submarino antes de desaparecer

La hipótesis sobre el hundimiento del ARA San Juan

Las audiencias se extenderán durante cuatro jornadas consecutivas, con intervalos de una semana antes de cada nueva etapa.

La principal hipótesis señala una falla en una válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, lo que habría provocado un incendio y luego una explosión. Para confirmar esa secuencia sería necesario reflotar los restos, un operativo de alto costo, según los querellantes.

ARA San Juan: un error en la válvula E19 sería la hipótesis más fuerte del hundimiento

"Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución", advirtió Tagliapietra.

"Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió", afirmó. "Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo".

NG/fl