Derrumbe en Parque Patricios: el informe técnico del Gobierno porteño confirmó riesgo estructural en cuatro edificios

Un informe técnico preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó que existe un potencial riesgo estructural en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, tras el derrumbe de una losa en el subsuelo de un estacionamiento que provocó la evacuación de 175 departamentos. El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de este martes en Mafalda 907 y, según el SAME, no se registraron personas heridas.

El hecho se produjo en un predio ubicado entre la avenida Suárez y la calle Ástor Piazzola, cuando cedió parte de la estructura interna sobre el estacionamiento subterráneo y cayó sobre alrededor de 60 vehículos. A las 4:45, un llamado al 911 alertó sobre el derrumbe y activó un amplio operativo de emergencia.

Dotaciones de Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, Guardia de Auxilio, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar junto con agentes de Tránsito y equipos de la Red de Atención.

De manera preventiva, se evacuaron los cuatro edificios lindantes al sector afectado, que comprenden 175 departamentos. En total, en el complejo residen unas 500 personas distribuidas en cerca de 300 unidades funcionales. La evacuación se realizó sin reportes de atrapados.

El informe técnico

El relevamiento preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio concluyó que el colapso de la losa impactó sobre las columnas del subsuelo y la planta baja de los edificios contiguos. Según detalla, la losa derrumbada estaba conectada a las columnas y les otorgaba rigidez estructural, evitando su flexión. Tras el colapso, esas columnas quedaron con un nivel de endeblez que configura un “potencial riesgo estructural”.

Por ese motivo, las personas evacuadas no podrán regresar a sus viviendas hasta que la empresa constructora y el administrador del complejo presenten y ejecuten de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.

El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional en el marco del plan ProCreAr y entregado en 2021. Mientras continúan las tareas de evaluación técnica, el operativo de seguridad permanece activo en la zona para monitorear la estabilidad de las estructuras y evitar nuevos desprendimientos.

Como consecuencia de este hecho, el partido que se jugará a poca distancia del lugar por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol entre Huracán y Belgrano se jugará sin público.

