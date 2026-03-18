La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano experimentarán un respiro tras el temporal. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el cese de alertas para el área metropolitana, donde predominó el ingreso de una masa de aire más fresca. La jornada presentará condiciones estables, con una temperatura mínima que se ubicó en los 16 °C y una máxima que trepó hasta los 25 °C.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 18 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo se presentó mayormente despejado durante la madrugada y mantuvo esa tendencia a lo largo de la mañana. La humedad promedió el 63%, lo que brindó un ambiente mucho más seco y confortable en comparación con los días previos. Los vientos soplaron leves del sector sur y rotaron al sudeste hacia el mediodía, con ráfagas que perdieron intensidad progresivamente.

Clima miércoles 18 de marzo en Buenos Aires

Para el Gran Buenos Aires, las condiciones resultaron similares, aunque con mínimas ligeramente más bajas en zonas suburbanas como Ezeiza o Pilar. La nubosidad fue variable y no se registraron precipitaciones en ninguna franja horaria. La visibilidad se mantuvo óptima y la sensación térmica se acopló a los valores reales de los termómetros, marcando un escenario ideal para retomar las actividades al aire libre sin riesgos.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El escenario resultó más complejo en el interior, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activas diversas advertencias. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones permanecieron bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, con ocasional caída de granizo. Asimismo, el este de la provincia de Chaco y Formosa registraron actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

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Por otro lado, se reportaron fuertes vientos en la región patagónica y el sur de la región pampeana. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sufrieron ráfagas intensas del sector oeste. En la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén, el organismo emitió avisos por nevadas persistentes en alta montaña, fenómeno que dificultó la circulación en los pasos internacionales durante las primeras horas.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelve a llover?

La estabilidad se consolidó en la región central del país y se mantendrá, al menos, hasta el viernes. El viento rotó al sector este, lo que permitirá un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas. Para el jueves se prevé un cielo algo nublado con una máxima de 27 °C, mientras que el viernes el termómetro alcanzará los 28 °C bajo un sol radiante que dominará gran parte de la tarde.

Sin embargo, el escenario cambiará hacia el comienzo del fin de semana. El ingreso de un nuevo frente de inestabilidad provocará la rotación de los vientos al sector norte, lo que incrementará nuevamente la humedad. Los modelos meteorológicos indicaron que el sábado regresarán las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas sobre el AMBA, fenómeno que provocará un nuevo descenso de la temperatura para el domingo.