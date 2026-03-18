La ciudad de Rosario y el Gran Rosario atraviesan un miércoles marcado por la pesadez ambiental y el cielo amenazante. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de altas temperaturas y un elevado índice de humedad generó un escenario de inestabilidad que afectará las actividades al aire libre y el tránsito hacia el Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzó con una temperatura que rápidamente escaló desde los 19°C iniciales, bajo un cielo mayormente nublado. En el Cordón Industrial y la zona de la costa, la humedad se hizo sentir desde temprano, alcanzando picos del 74%. El viento sopló de forma leve desde el sector sur, aunque rotará hacia el este-sureste con el correr de las horas, aportando algo de aire desde el Río Paraná.

Clima Rosario miércoles 18 de marzo

Para las localidades de Funes y Roldán, el pronóstico indicó una probabilidad de lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40% durante la tarde. La visibilidad se reportó como regular en la Autopista Rosario-Córdoba, por lo que se recomendó circular con precaución. En la zona de islas, el panorama fue similar, con un ambiente sofocante que anticipó la llegada de posibles chaparrones hacia el final del día.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur provincial, ciudades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda mantuvieron el estado de vigilancia por tormentas aisladas. El SMN detalló que, si bien no rigió un alerta naranja para este miércoles, las condiciones fueron propicias para la actividad eléctrica dispersa. El viento del sur ayudó a contener el ascenso térmico, pero no fue suficiente para disipar la masa de aire húmedo.

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Las autoridades locales sugirieron a los vecinos de la región evitar dejar objetos que puedan obstruir los desagües, ante la posibilidad de precipitaciones breves pero intensas. El flujo de aire cálido proveniente del norte interactuó con el frente frío en altura, lo que mantuvo la atmósfera inestable en todo el departamento Rosario y sus alrededores durante gran parte de la jornada.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicó que el calor continuará firme. Para el jueves se prevé un ascenso de la temperatura máxima, que podría alcanzar los 36 °C, con un cielo más despejado. El alivio real llegaría recién hacia el viernes, cuando el viento del río y un cambio en la dirección de las masas de aire traigan tormentas más generalizadas y un descenso térmico marcado.