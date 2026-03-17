El Gobierno acelera una polémica reforma electoral con eje en las PASO y la Boleta Única

El Gobierno nacional quiere priorizar el debate sobre una reforma electoral que permita cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, para que este tema se discuta en el Congreso antes de mitad de año.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la Casa Rosada quiere implementar estas modificaciones este 2026 porque se trata un año donde no habrá elecciones nacionales, lo que le permitirá no interferir con el calendario electoral y conseguir más apoyos políticos.

Uno de los temas más polémicos es qué ocurrirá con las PASO. El oficialismo tiene varias opciones abiertas: desde cambiarlas hasta quitarlas, pero acepta que cualquier decisión que se tome necesitará ser pactada con sectores de la oposición para poder discutirla en el Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Congreso en pausa: entre la rebelión de Villarruel y el escándalo de Adorni

El Gobierno planea negociar con diferentes gobernadores y bloques legislativos para establecer un modelo que baje los costos del sistema electoral y, además, permita hacer más simple el proceso de votación.

Además, el Ejecutivo quiere imponer la Boleta Única de Papel a nivel nacional, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. Según sus promotores, de implementarse esta medida el proceso electoral sería más transparente y se evitarían irregularidades relacionadas con la provisión de boletas.

Estas reformas integran una agenda institucional más amplia que el Gobierno quiere llevar adelante en el Congreso durante los próximos meses a través de consensos políticos con bloques opositores, aprovechando la posición de poder que actualmente ostenta frente a un peronismo dividido.

Elecciones

Cuestionamientos a la reforma electoral impulsada por el Gobierno

Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, habló con PERFIL y remarcó: “Creo que hay una especulación del Gobierno que cree que sin PASO al peronismo le va a costar encontrar un método para seleccionar candidatos”.

Agustín Rossi

El referente justicialista defendió el actual sistema, recordando que fue sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Era presidente del bloque cuando sancionamos esa ley. Las PASO fortalecen la política porque permiten que la sociedad participe en la selección de candidatos”, aseguró.

El plan del Gobierno para eliminar las PASO y complicar al peronismo rumbo a 2027

El proyecto no ingresó todavía al Parlamento, pero diferentes bloques ya mostraron sus dudas sobre lo que puede ocurrir. En el PRO advirtieron que primero quieren leer el texto antes de expresar su posición al respecto. Por su parte, desde bloques provinciales mostraron sus dudas sobre el efecto que tendría esta reforma en todo lo relacionado a las coaliciones electorales.

HM