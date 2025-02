Entre desdoblamientos y suspensión de las PASO, se define el mapa electoral

Las elecciones 2025 en Argentina están signadas por la suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el debut de la boleta única de papel (BUP) para los cargos nacionales. Lo que va a significar un cambio rotundo en la forma de votar. Las PASO habían sido instauradas en 2009 por el expresidente Néstor Kirchner bajo la premisa de democratizar a los partidos políticos, 16 años después ambas cámaras del Congreso sancionaron suspenderlas por un año. En los 24 distritos electorales nacionales se deben elegir en total 24 senadores y 127 diputados nacionales. Este año a nivel nacional no solo se renueva la mitad de las cámaras del Congreso, sino que hay elecciones en las provincias que van desde gobernadores, renovaciones de legislaturas provinciales y hasta en el caso de Santa Fe, que va a las urnas a elegir convencionales para reformar su constitución local.

En febrero ya contamos con seis distritos electorales (cinco provincias más CABA) que decidieron desdoblar su elección de la nacional: Chaco, San Luis, Salta y Jujuy lo harán el 11 de mayo, Santa Fe el 29 de junio y CABA el 18 de mayo. En esas fechas van a tener elecciones generales en una fecha distinta al resto del país, que está dispuesta para el 26 de octubre. Junto con la decisión de desdoblarse que fue por decretos y leyes locales sancionadas, se adelantaron a la Nación y realizaron sus propias suspensiones o eliminaciones de las PASO provinciales. Solo como excepción electoral de este año se encuentra la provincia de Santa Fe, que mantiene aún las PASO con fecha para el 13 de abril, donde los santafesinos deberán elegir 69 convencionales reformadores que llevarán adelante la reforma constitucional en la Provincia.

En duda si desdoblan por ahora se mantienen la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza y Misiones. Las razones de la decisión de separar su elección provincial a la nacional se debe a que en esas provincias también se realizan elecciones a cargos provinciales. El posible arrastre nacional de un triunfo del oficialismo gobernante puede poner en peligro o cambiar la escena local en cada provincia, en cada municipio. Dentro de esas elecciones provinciales también debemos contemplar que se eligen en algunos casos gobernadores, intendentes, concejales de municipios y comunales de departamentos. En esta elección 2025 las provincias de Corrientes y Santiago del Estero van a las urnas para elegir gobernadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los 24 senadores nacionales se renuevan en ocho distritos electorales: CABA, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego que ponen en juego tres senadores respectivamente. Simultáneamente en todas las provincias debemos elegir diputados nacionales, donde de la totalidad de 127 bancas que se ponen en juego, la mayor cantidad se encuentra en la provincia de Buenos Aires con 35 bancas. Le sigue en el ranking CABA, con trece diputados; Santa Fe y Córdoba con nueve bancas cada uno; Entre Ríos y Mendoza, con cinco respectivamente; Chaco y Tucumán ponen en juego otras cuatro bancas cada provincia; Salta, Santiago del Estero, Neuquén, San Luis, Jujuy, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Pampa, San Juan y Santa Cruz renuevan tres bancas cada uno para la Cámara baja. Mientras que Río Negro, Formosa, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego ponen en juego dos bancas.

Si bien la situación política de cada provincia tiene sus particularidades, este año vamos a ver cuánta extensión electoral logra conseguir el gobierno nacional de Javier Milei. Donde apuestan a consolidar estructuras partidarias en las provincias que no tuvieron al llegar a la presidencia de la Nación. Se puede decir que el mileísmo empezó su trayectoria política al revés, por eso ahora debe conformar alianzas y estructuras provinciales que logren garantizar mayorías en las cámaras del Congreso Nacional para avanzar con las reformas que prometen. Juntos por el Cambio es el principal recibidor de los golpes de motosierra en cada distrito electoral, porque al compartir electorado la disyuntiva del macrismo por estos días es si cierra un acuerdo con Casa Rosada. De la vereda de enfrente, se encuentra el peronismo/kirchnerismo en proceso de recuperación tras el golpe electoral y las consecuencias posteriores tras el gobierno de Alberto Fernández. Mientras buscan un liderazgo nacional, la normalización partidaria bajo la conducción del PJ de Cristina Kirchner, miran a Axel Kicillof a ver cuántas canciones nuevas puede tocar.

En las provincias y distritos electorales donde se decidió desdoblar, las que están en duda de hacerlo y donde se juegan los cargos provinciales es que las situaciones políticas merecen un acercamiento particular a cada una:

Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof tiene que tomar la decisión de si deroga o no las elecciones internas bonaerenses. La suspensión de las PASO a nivel nacional le acortó los tiempos para esa definición, que de seguir su instinto realizaría la elección desdoblada de la nacional. Una decisión que lo puede enfrentar aún más con Cristina Kirchner. Mientras que con el lanzamiento del frente propio Movimiento Derecho al Futuro, el kicillofismo se fortalece, ya hay voces que susurran que podría desdoblarse entre julio y agosto. Sergio Massa había propuesto realizar la elección en el mes de noviembre poselección nacional. La Libertad Avanza bonaerense no parece tener intenciones de hacer una alianza con el PRO ni con el radicalismo, sino más bien que no les quede otra que sumarse a ellos. Javier Milei viene de darle un fuerte respaldo a una posible candidatura de José Luis Espert a cargos nacionales. Mientras los saltos de garrocha del PRO a LLA y las presiones internas que intentan generar Diego Santilli y Guillermo Montenegro generan incertidumbre sobre cómo va terminar ese armado.

CABA. Sin definiciones de acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Jorge Macri suma a su gobierno a María Eugenia Vidal como refuerzo para la contienda electoral. CABA es el distrito donde más puesto el ojo tiene Karina Milei, quien ya logró unificar su conducción local con Pilar Ramírez, con quien recorre las plazas porteñas con campañas de afiliación a su partido. Mientras los libertarios locales venían de medir desde a Manuel Adorni hasta el dibujante Nik, padre de Gaturro; en la última semana fue el propio Javier Milei quien propuso públicamente a la ministra de Seguridad: “Si Patricia Bullrich es candidata en la Ciudad, arrasa”. Con la salida de Ramiro Marra del partido se espera si decide si jugar por fuera con lista propia. En el peronismo/kirchnerismo el desafío es mantener la unidad, mientras siguen midiendo posibles candidatos, surge la posibilidad de una interna entre Mariano Recalde y Juan Abal Medina para cargos nacionales, mientras Leandro Santoro se quedaría en la Ciudad a la espera de una nueva oportunidad de ir por la Jefatura de Gobierno en 2027.

Santa Fe. La primera provincia donde el PRO y La Libertad Avanza van separados. Incluso fue la primera en confirmar que van a tener PASO junto con elección de Convencionales Reformadores para la reforma constitucional provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro cerró su frente con el PRO y el radicalismo más aliados. El partido de Milei, por su cuenta, presentó lista con Nicolás Mayoraz a la cabeza y, como si fuera una novedad de la farándula local, sumaron a un conductor reconocido del canal 3 de Rosario, Juan Pedro Aleart, para ser candidato a convencional constituyente. De forma contraria, el peronismo santafesino va unido: PJ, kirchnerismo, massismo, movimientos sociales e incluido Ciudad Futura de Juan Monteverde.

Mendoza. El gobernador Alfredo Cornejo no da precisiones. Está entre no desdeñar su alianza con el macrismo, mantener su autonomía local y conservar la buena relación con la Casa Rosada. Como en varias provincias, el avance de LLA se hace sentir y hay voces que piden una alianza con el mileísmo. La provincia cuenta con nombres conocidos que tienen intenciones de jugar en 2027 la gobernación, como el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. Otro aliado local libertario es Omar de Marchi, un histórico contrincante de Cornejo. Mientras tanto, los movimientos de Karina Milei y Martín Menem apuntan a Facundo Correa Llano, quien ganó terreno tras la salida de la diputada Lourdes Arrieta. El peronismo, en cambio, sigue en su proceso de unidad ahora con mirada desde el PJ nacional de CFK, tras saldar tensiones entre los bandos de Anabel Fernández Sagasti y exintendente de San Rafael Emir Félix, quien quedó como titular del PJ local.

Corrientes. Al gobernador Gustavo Valdés se le acabó la posibilidad de reelección, asumió la presidencia de la UCR provincial y postuló a su hermano Juan Pablo Valdés. Situación que debilita al frente gobernante, en un momento donde se fortalece La Libertad Avanza y el peronismo local busca reconstruirse con el propio PJ en proceso de normalización. La principal contienda es con otra figura de peso local del radicalismo que ya se anotó como candidato, el exgobernador Ricardo Colombi. Aunque LLA puede sorprender fichando de candidato al actual senador peronista Carlos Mauricio “Camau” Espínola, quien fue en diciembre designado por el gobierno nacional como una de las autoridades de la hidroeléctrica Yacyretá. Aunque con perfil bajo, viene trabajando para ser candidato libertario el diputado Lisandro Almirón, quien aparece en escena de la mano de Karina Milei y Martín Menem. El exbonaerense José Ottavis resurge como referente del frente del peronismo/kirchnerismo en esa provincia del litoral. Si bien se registró bajo el nombre Peronismo correntino para la Victoria, aún hay voces internas disconformes con la normalización del partido y piden mayor intervención de la actual titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner.

Santiago del Estero. La Casa Rosada pone el foco de atención en esta elección provincial. El gobernador Gerardo Zamora debe buscar sucesor para seguir manteniéndose en el poder santiagueño por más de veinte años. La estrategia de siempre hasta el momento fue hacer un enroque de cargos con su esposa la senadora Claudia Ledesma Abdala. Los que no se dejan aventurar aseguran que eso volverá a suceder, y su esposa regresará a la gobernación. Por otro lado, entre la danza de nombres hay quienes creen que esta vez Zamora tiene una carta bajo el brazo. Se especula con algún miembro de su gabinete, como su actual jefe de Gabinete, Elías Suárez. En LLA están convencidos de que con la impronta del Presidente pueden darle batalla a la hegemonía zamorista; el libertario a cargo de la tarea se llama Tomás Figueroa, quien acompañó como secretario parlamentario a Martín Menem.

Chaco. Con una alianza en duda con La Libertad Avanza, el gobernador radical Leandro Zdero debe definir su estrategia cuanto antes para garantizar que en esta etapa de su gestión pueda contar con mayoría legislativa y evitar volver a tener complicaciones, como ocurrió en 2024: mantener al oficialismo proveniente del radicalismo y de Juntos por el Cambio. La incertidumbre por el otro lado es si Jorge Capitanich logrará unificar al peronismo/kirchnerismo tras la derrota de 2023 que terminó con 16 años de hegemonía. El exintendente de Resistencia y excandidato a gobernador Gustavo Martínez es otro que juega dentro de la interna peronista local. No había acompañado a Capitanich en la última elección.

Salta. El gobernador Gustavo Sáenz no confirma su alianza con la Casa Rosada, mientras mantiene holgadas mayorías en ambas cámaras que deben renovarse. El armado de la LLA en la provincia son ex Juntos por el Cambio; los que quedan esperan la decisión de Mauricio Macri. En LLA podría regresar Alfredo Olmedo y sumar al exgobernador Juan Carlos Romero para la contienda electoral local. En el peronismo se espera otra vuelta electoral del exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien debe pasar el filtro de CFK.

San Luis. En medio de la preparación de una reforma constitucional, el gobernador Claudio Poggi instrumentó la Boleta Única de Papel. De tradición saaísta de gobiernos fuertes, en la contienda electoral de este año no se esperan sorpresas. La Libertad Avanza no logra poner un pie firme, ya que viene de tener dificultades para formalizar el partido en esa provincia donde Javier Milei sacó el sesenta por ciento en 2023.

Jujuy. Tras la reforma constitucional provincial de 2023, el gobernador radical Carlos Sadir desdobló las elecciones en la provincia en un gesto por mantener buena relación con la Casa Rosada y para contener el avance de La Libertad Avanza en la provincia. El armado libertario local comprende entre exintegrantes del PRO, peronismo disidente e independientes, viene de hacer retroceder al radicalismo de Gerardo Morales en el Senado local. La incógnita es si habrá acuerdo con el mileísmo y la gobernación. En el peronismo CFK tuvo conversaciones con el exgobernador Eduardo Fellner por las intenciones de la senadora María Carolina Moisés para romper la unidad e ir a una interna por la conducción del PJ local.