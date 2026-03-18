En "QR!", Irina Hauser afirmó: "El Gobierno busca desviar la causa $Libra con una denuncia paralela"

El escándalo por la criptomoneda $Libra suma nuevos capítulos y complica cada vez más al Gobierno. En el programa "QR!", de Canal E, la periodista Irina Hauser aseguró que la estrategia oficial apunta a desviar el foco de la investigación judicial. “No importa si hubo un delito, importa cómo se conoció y quién lo contó”, afirmó. Según explicó, el oficialismo intenta invertir la discusión y poner el eje en una supuesta filtración de información en lugar de analizar el contenido de la causa.

La referencia es a la investigación judicial que lleva más de un año y que ahora enfrenta una denuncia paralela. De acuerdo con Hauser, el objetivo es “poner en jaque” el expediente principal a partir de cuestionar el origen de los datos.

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La periodista detalló que la denuncia apunta a una supuesta filtración de un informe preliminar elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATI), en el que se analiza el contenido del celular de Mauricio Novelli. Sin embargo, fue contundente: “No hay filtración, esto está en la causa y es accesible a todas las partes”. En ese sentido, consideró que el planteo oficial es “disparatado” y busca invalidar pruebas clave.

Para reforzar su argumento, comparó la situación con otros casos judiciales. “Durante años aparecieron pruebas en los medios y nadie preguntó de dónde salían”, señaló, en alusión a la causa Cuadernos.

El rol de Mauricio Novelli y el origen del caso

Hauser también aportó nuevos datos sobre el origen del escándalo. Identificó al empresario Novelli —vinculado al entorno presidencial— como una figura clave en el desarrollo de la criptomoneda. Según explicó, el germen del caso fue un evento llamado Tech Forum, organizado por el empresario y vinculado al mundo cripto. Allí participaron actores “hipercuestionados”, algunos con antecedentes polémicos.

Además, sostuvo que existen elementos que muestran cercanía directa con el presidente Javier Milei y su hermana Karina. “Cada vez tengo más elementos para decir que Novelli era carne y uña con Javier y Karina”, afirmó.

En ese marco, se difundieron audios en los que Novelli menciona la organización de eventos en lugares vinculados al mandatario, como el Hotel Libertador, y hace referencia a decisiones tomadas en función de las preferencias del Presidente.

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Otro de los puntos que generó controversia es el carácter privado de los encuentros. Según relató Hauser, el Tech Forum fue un evento cerrado, con poca información pública y con presencia de actores del mundo cripto. Incluso, programadores y especialistas habían advertido en redes sociales sobre la falta de transparencia. Cuestionaban por qué aparecían empresas como sponsors y qué rol tenía el Gobierno en un evento sin difusión oficial.

Para la periodista, estos elementos refuerzan la necesidad de avanzar en la investigación. Sin embargo, advirtió que la estrategia oficial podría complicar el proceso.

LB

