El Gobierno de Javier Milei elimina 900 mil planes y lanza vouchers de capacitación laboral

El Gobierno nacional eliminará desde abril cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en el marco de una reforma de la política social impulsada por la gestión de Javier Milei, que busca priorizar la formación para el empleo por sobre la asistencia directa.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y marca el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, heredero del Potenciar Trabajo.

Cuándo se termina el plan y qué pasa después

Según informaron fuentes oficiales, el último pago del programa se realizará el 9 de abril. A partir de ese momento, dejarán de existir las transferencias mensuales y se abrirá una nueva etapa basada en la capacitación laboral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los beneficiarios ya comenzaron a ser notificados a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa que deberán reinscribirse para acceder al nuevo sistema.

Encuesta 2026: Patricia Bullrich se ubica primera y desplaza a Javier Milei en imagen positiva

El nuevo esquema prevé que el Estado entregue vouchers directamente a los beneficiarios, que podrán elegir cursos dentro de una red de centros de formación en todo el país. A diferencia del sistema anterior, no habrá intermediación de organizaciones sociales. El dinero irá directo a las personas.

El modelo combina participación pública y privada: el Estado aportará la infraestructura y las empresas se encargarán de los contenidos y materiales, adaptados a la demanda productiva de cada provincia.

Por ahora, el monto de los vouchers no fue definido y dependerá de la cantidad de inscriptos y del costo de las capacitaciones.

Nuevas condiciones para acceder

El programa tendrá requisitos más estrictos. Quienes se inscriban deberán cumplir con la asistencia y permanencia en los cursos. En caso de abandono, perderán el beneficio y no podrán volver a ingresar.

El objetivo oficial es vincular el gasto público con resultados concretos en términos de formación e inserción laboral.

Era empresaria textil, hacía mamelucos, votó a Milei, se fundió y ahora es conductora de Uber: "Confié y me jodí"

La baja impactará sobre unas 900 mil personas que formaban parte del programa Volver al Trabajo, que funcionaba como transición hacia el empleo. En cambio, otro grupo cercano a 300 mil beneficiarios, con mayores dificultades para insertarse laboralmente, seguirá bajo esquemas de asistencia.

Qué busca el Gobierno con este cambio

En el oficialismo sostienen que el plan de $78 mil no alcanzaba como ingreso y que muchos beneficiarios ya tenían trabajos informales. Con esta medida, aseguran, no se retiran personas del mercado laboral sino que se modifica la forma en que el Estado interviene.

Además, el nuevo esquema apunta a eliminar la intermediación de organizaciones sociales y redirigir recursos hacia la formación.

Tomás Abraham: “Menem tuvo más poder que nadie y no pudo, ¿qué va a poder Milei?”

La eliminación de los planes podría generar un ahorro cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque parte de esos fondos se destinará a financiar las capacitaciones. En paralelo, el Gobierno prevé reforzar otras políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

También se anticipó que parte del presupuesto se orientará a programas educativos, con foco en escuelas vulnerables con bajos resultados académicos.

LB

