Tomás Abraham: “Menem tuvo más poder que nadie y no pudo, ¿qué va a poder Milei?”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) Tomás Abraham reflexiona sobre la política argentina actual: “Menem tuvo más poder que nadie y no pudo, ¿qué va a poder Milei?” Para el filósofo y sociólogo, “tiene grito y tiene gestos, pero no tiene poder, porque si tuviera poder no le pasan las cosas que le pasan, que lo infiltran por acá, que lo denuncian los propios, eso muestra que no tiene poder”. Abraham advierte que “a mí lo que me hace pensar de nuevo es lo que pasa por todas partes” y que, frente a los líderes mediáticos de hoy, la historia reciente de Argentina demuestra que la visibilidad no siempre se traduce en capacidad de gobernar.

Tomás Abraham es filósofo, sociólogo y escritor argentino de origen rumano. En 1966 se exilió del país y se radicó en Francia. En Europa se graduó en filosofía y sociología. A lo largo de su carrera ha publicado tanto ensayo como narrativa, siendo ganador de innumerables premios. Recientemente ha publicado Pensar de nuevo, un libro de ensayos que invita a cuestionar ideas preestablecidas sobre diversos escenarios históricos y actuales.

Conversábamos previamente, mientras estaba la tanda comercial, del desafío que plantea esta realidad: nuestro propio presidente, el presidente de los Estados Unidos, que obliga a pensar de nuevo, a pensar si de la manera que pensábamos era incorrecta, si esta realidad que se representa es una disrupción con todo el pensamiento que se venía acumulando hasta ese momento, la obligación de pensar y pensar de nuevo. ¿Por qué pensar de nuevo?

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¿Por qué pienso de nuevo? Porque si no me muero de aburrimiento. Realmente no siempre ando a la búsqueda de algún tema porque a uno no le llegan así nomás. Hay que buscarlos: algo que me inquiete, algo que me llame la atención, algo que no entienda. Algo que me presente dificultades, porque si no no hay pensamiento, si no hay dificultad no hay pensamiento.

En realidad, yo creo que la tarea del intelectual es plantear dificultades. En ese sentido, Milei es una fuente inspiradora maravillosa. Bueno, a mí me aburre un poco el presidente. Es como un jarabe: no te gusta tomarlo, pero no hay otra cosa para tomar. No quiero que le vaya mal a él, como no quiero ningún fracaso en la Argentina. Pero me parece un personaje bastante mediocre, un personaje irresponsable; es decir, él no toma en cuenta las consecuencias de lo que puede decir, de lo que puede anunciar.

A veces eso me da un cierto temor. Por ejemplo, ahora que hay un estado de guerra generalizado, él asume posiciones con total ligereza, con total irresponsabilidad. No me pongo a discutir si el dólar sigue o el dólar no. Las cuestiones económicas son muy complicadas en Argentina. Incluso desde el lugar de la oposición o el lugar de la crítica, las alternativas son muy discutibles también. Es decir, es una situación complicada. No me pongo en ese tema, porque ese tema siempre fue complicado, siempre fue complejo; la crítica no era más sólida que la gobernabilidad.

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Me decías recién, cuando hablábamos antes en privado en el corte, usaste esta frase: "Pero de viejo algo me indica que esto ya lo vi" ¿Cómo es eso?

La propuesta de Milei, que la puede llamar como quiera, libertariana; antes le decían neoliberal, él lo admite explícitamente. Es la política de Menem, coma más, coma menos, etcétera. Menem fue un presidente que yo no tengo memoria que haya tenido tanto poder. Menem tuvo un poder aparte de lo alto y de lo bajo y lo del medio. Tenía las corporaciones, clase media por plata dulce, y era el cacique del Partido Justicialista, y le caía simpático a todo el pueblo.

A los militares con él, a los sindicatos con él, privatizó todo, etcétera. No pudo porque finalmente Menem nos dejó la AMIA, nos dejó la embajada de Israel, nos dejó una deuda fenomenal, etcétera. Menem no pudo con el poder ¿Qué va a poder Javier Milei?

Y además, se nota que no tiene poder. Tiene grito y tiene gestos, pero no tiene poder, porque si tuviera poder no le pasan las cosas que le pasan: que lo infiltran por acá, que es poroso por allá, que lo denuncian los propios, que la SIDE, que Adorni, que esto, que lo otro. Eso muestra que no tiene poder; es un invento coyuntural de alianzas que va forjando, etcétera. Entonces, yo ahí lo veo débil. No es porque lo quiera ver débil, porque lo que todos queremos es que algo salga bien, que ayude. Eso no me hace pensar de nuevo, por eso ya lo vi. A mí lo que me hace pensar de nuevo es lo que pasa por todas partes. En mi libro, yo trato otros temas: yo trato el tema de cómo nace la democracia en Estados Unidos.

¿Hay algún punto de contacto entre Trump y Reagan?

No, yo creo que pertenecen a dos universos distintos. Reagan era un conservador. Reagan era un republicano. Este es un fuera de especie, es decir, hay algunos fuera de especie del mundo. Milei también, pero hay algunos fuera de especie del mundo. Zelensky es un fuera de especie.

O sea, vos encontrás que hay más fuera de especie hoy que en otras épocas, y eso sería el oro nuevo.

Antes no había fuera de especies porque había que atravesar el sistema de partidos políticos, había que hacer una carrera política. Es decir, era muy complicado que una estrella de la televisión, un comediante o un hombre que hace hoteles o alguien que está en un programa de televisión, etcétera, de repente sea presidente.

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Vale aclarar que, obviamente, Reagan había sido actor, pero previamente tenía una carrera política; había sido gobernador dos veces del estado más grande de los Estados Unidos y había dejado de ser actor 25 años antes.

Un dirigente sindical importante. yo creo que esto es nuevo, pero más todavía porque Trump es el que maneja la potencia más importante del mundo. Es decir, no es alguien intrascendente de un país marginal o periférico. Lo que él está haciendo.Guerra cara por acá, secuestro por allá, etcétera, incide en todo el mundo. Entonces, sí, a mí Trump me hace pensar, no solamente Trump, porque yo lo asocio con otras cosas. Acá hay un tema que se llama la China, hay un tema que se llama Putin, hay un tema de lo que está pasando ahora en Israel con Netanyahu. Es decir, hay un movimiento en el mundo, lo que se llama el auge de los regímenes iliberales, como se quiere hacer.

O sea, se llama una especie de regreso de la idea de la democracia triunfante tras la caída del muro de Berlín. Estamos volviendo a una regresión, en ese sentido, hacia las principales potencias manejadas por líderes autocráticos.

Sí, yo no sé si es una regresión. Yo creo que es algo nuevo, es algo distinto lo que está pasando, que estamos tratando de entender. Es decir, es algo nuevo. Es decir, acá uno se pregunta: uno habla de Trump, uno habla de personajes, uno habla de personalidades, pero los individuos no manejan el planeta. Los que manejan son las organizaciones.

Lo nuevo son, este nuevo poder tecnocrático feudal de Silicon Valley. Lo nuevo es cómo el sistema de comunicación se modificó, y produce cambios en la subjetividad mundial. ¿Algo de lo nuevo puede estar allí?

Lo nuevo tiene que ver con el mundo financiero, tiene que ver con el mundo tecnológico, tiene que ver con el mundo militar y tiene que ver con el mundo comunicacional, y ahí hay peces gordos en cada uno de ellos. Hay peces gordos, hay organizaciones muy fuertes, hay mucho secreto. Yo estoy absolutamente convencido de que nosotros no sabemos nada, pero no porque lo dijo Sócrates, sino porque el poder actúa con secretos.

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Entonces tratamos de entender, nos hace un enorme esfuerzo intelectual de investigación y de pensamiento: tratar de entender qué es lo que pasa, que muy difícilmente lo sepamos, porque el poder actúa oculto por secreto; no se muestra tal cual. Por supuesto que no dice la verdad, eso ya lo sabemos desde nunca, pero actúa en forma secreta. Nosotros no sabemos lo que es. ¿Por qué Netanyahu y Trump iniciaron esta guerra? Todo el tiempo hacemos nuevas versiones. Y conjeturas. ¿Y por qué hacemos conjeturas? Y porque no sabemos.

Nietzsche te acordás que decía que el ser humano puede aguantar cualquier cosa a menos que no haya una explicación. Estamos obligados a pensar que hay un sentido, un orden, y le colocamos, en nuestras conjeturas, explicaciones, por un esfuerzo para irnos a dormir tranquilos pensando que hay una explicación, porque sería mucho peor pensar que simplemente lo único que hay es impulso de alguien y caos.

Sí, en mi vocabulario, no trato de explicar porque sé que es imposible. Yo le quiero dar una forma a una inquietud. Darle una forma.

¿Qué querés decir, darle una forma?

Una orden. Es decir, un orden, como un ceramista que tiene barro, que… que tiene este torno y al final hace una vasija. Yo quiero hacer una vasija porque tengo el barro, o sea, tengo una inquietud, no tiene forma, no tiene explicación, no la entiendo y, justo, pero me interesa.

Yo quiero dar una forma en un escrito, en un curso, en algo; en esa forma va a haber contradicciones, va a haber incertidumbre, va a haber cosas que no puedo explicar, pero tiene una forma. Es un mundo en el que pude construir. Ahora, por ejemplo, una vez que termine el libro, estoy en el vacío. Entonces, ando buscando. Y una de las cosas que yo ando buscando, y que tiene que ver con el mundo este, es: tenemos a Trump, Estados Unidos.

Se dice que están en decadencia; por eso hacen estas guerras. Está la China, que no paran de crecer. Está Putin, que es una potencia nuclear. Hay algo que no está. Se llama Europa. Entonces, yo ahora estoy pensando. Pensando quiere decir: leyendo, escribiendo, investigando, porque cuando uno dice, "Ah, es filósofo, usted piensa". No, yo laburo.

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Dice: "El pensamiento es un trabajo". O sea, para pensar hay que trabajar, porque no es reflexionar en general. Todo el mundo dice que Europa es decadente, que es vieja, que no interviene, que está mirando las cosas desde el pullman, desde nada, que tiene tantas contradicciones que se inmoviliza, etcétera. Europa ya fue. Y yo me pregunto: ¿Qué cultura tengo yo? ¿Qué idioma hablo yo? Yo hablo un idioma europeo. Bueno, cultura filosófica, sin duda, que tiene que ser europea. Pero nosotros estamos europeizados. Nosotros no somos diaguitas, ni somos charrúas, ni somos mayas, ni nada por el estilo. Estados Unidos también es desprendimiento de Europa. Es decir, estamos europeizados.

Supongamos que Europa se va, ¿perdemos algo? ¿qué perdemos? Es decir, ¿qué es la tradición europea, que más allá del imperialismo, del colonialismo, de que la India, más allá del poder europeo, Qué dieron? Entonces, estoy viendo épocas en que Europa brilló, como la Belle Époque, como Austria, como Viena, como Berlín.

O sea, tu idea es que Europa falta.

Habermas es europeo. Ahora, no sé si Europa sigue siendo europea. Habermas europeo. Habermas es un ilustrado, socialdemócrata, y la socialdemocracia y la ilustración están en Europa. Porque si uno ve Europa, vos recién tenías una entrevista hablando de Vox.

Vox es un síntoma, pero es un síntoma que está en Francia. En Francia, elecciones ahora municipales, y es la derecha o la extrema derecha. Están discutiendo. Bueno, está la izquierda, pero el centro, la moderación, etcétera, que es Macron. Es un hombre que está viajando porque en Francia no tiene mucho que decir. Entonces, Europa es europea sí son los movimientos de extrema derecha que pululan, sí son los regionalismos que se quieren fragmentar, etcétera.

¿Eso es lo nuevo? O sea, lo nuevo es eso: que Europa no es Europa, y por lo tanto Estados Unidos no es Estados Unidos, Argentina no es Argentina, o sea que lo que hay es la emergencia de algo que le quite identidad a lo que era.

El mundo cambió. Yo soy un individuo del siglo XX. No soy del siglo XXI. Del siglo XXI son mis nietos. Mis hijos están ahí. Todavía arrastran del XX. Pero yo soy del siglo XX. Y este no es el siglo XX. Este es otro mundo.

El último mensaje del siglo XX era: es la economía estúpido; es el derrumbe del muro; lo de Fukuyama, la historia terminó; es Huntington, que decía: "Choque de civilizaciones." Los últimos diagnósticos del siglo XX. Este no es el siglo XX. Este es otro. Es completamente distinto. Europa es regional. Europa es étnica. Está bien, que no necesitan pasaporte de un lado para otro, que se puede viajar. Pero la idea de Estado Nación está en Europa, y más todavía, la región está en Europa, etcétera. Entonces, sí, este es un mundo nuevo, es un mundo nuevo y va a seguir siendo cada vez más nuevo.

RM/ff