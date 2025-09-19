Carlos Rodríguez: "El país está en manos de un loco miedoso y un timbero con plata ajena"

El economista Carlos Rodríguez afirmó que “el país está en manos de un loco miedoso y un timbero con plata ajena” en una dura crítica al plan económico del actual gobierno nacional.
Rubinstein y un duro análisis sobre la política cambiaria: "Luce a game over"
“Van a perder la plata del fondo”
“No puedo creer que esta situación sea mejor que haber flotado, sin CEPO y con una regla monetaria simple, sin ambigüedades”, analizó el analista formado en la Escuela de Chicago.
Y luego aclaró: “Pero no se hizo y ya está todo arruinado. Van a perder la plata del Fondo, estamos en recesión y está volviendo la inflación”.
“Un loco miedoso y un timbero con plata ajena”
“El país está en manos de un loco miedoso y un timbero con plata ajena, con un maoísta K esperando para reemplazarlos”, aseguró el exfuncionario de Carlos Menem n una extensa publicación de “X”.
“Espero que esta triste experiencia nos sirva para aprender a hacer las cosas bien la próxima oportunidad, que seguro vendrá en algún futuro”, sentenció Rodríguez.