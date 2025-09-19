Rubinstein y un duro análisis sobre la política cambiaria: "Luce a game over"

El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, aseguró que la política cambiaria de Luis “Toto” Caputo “fracasó” y que “si ello implicara sacrificar al equipo económico (justa o injustamente) Javier Milei lo debería hacer”.

Política cambiaria

“Tenés unos US$ 110.000 millones en pesos equivalentes ( M4 Privado), el doble en dólares que un año atrás. Y reservas, solo las que ‘te deje’ el FMI usar de las de ellos (US$ 3.000 MM tal vez?), y las que los depositantes en dólares ‘te dejen usar’ antes de que se asusten y huyan (US$ 4.000 MM tal vez?). Es poco. Luce a ‘game over’”, argumentó el exfuncionario.

De este modo consideró que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no tendría las divisas suficientes para defender el tipo de cambio en los valores de las bandas establecidas.

Además señaló que “cuanto más vendan ahora (dólar electoral), más dólares tendrán que comprar luego, y a un valor mucho más alto seguramente”.

“La política cambiaria fracasó y cuanto antes lo reconozcan y actúen en consecuencia mejor sería (para el país). Y si ello implicara sacrificar al equipo económico (justa o injustamente) Javier Milei lo debería hacer”, agregó en un extenso hilo de “X” difundido por NA.

“La realidad es cruel, pero es la única verdad”

“Menem lo hizo (Rapanelli, Erman, Gonzales Fraga...antes de Cavallo), y pudo remontar la situación. La realidad es cruel. Pero es la única verdad. Como lo decían Aristóteles, Kant, Perón.…”, concluyó Rubinstein.