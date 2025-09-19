Tigani: “A nadie se le hubiera ocurrido darle los ahorros de la abuela a un jugador compulsivo de póker”

El economista Pablo Tigani aseguró que “a nadie se le hubiera ocurrido darle los ahorros de la abuela a un jugador compulsivo de póker” al cuestionar el plan económico del Gobierno de Javier Milei.

“Estamos en el momento límite”

“Creo que estamos en el momento límite. Ayer dijo directamente que va a vender todas las reservas que sean necesarias. Yo si tuviera dólares, estaría haciendo la cola ahora para sacar los dólares del banco. Pero si tuviera un plazo fijo también”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además señaló que “la situación se está poniendo muy difícil” y que “el Gobierno por la parte política no reacciona”.

"Si la idea era destruir el país, van bien"

"No se cuál era el plan. Si la idea era destruir el país, van bien. Si es como dijo ´el Topo del Estado´ que lo quiere es destruir el Estado desde adentro, lo está haciendo muy bien", sostuvo el analista económico.

Para Tigani “Milei no sabe de finanzas corporativas ni de macroeconomía" y "estudió de memoria una escuela de pensamiento absolutamente marginal, sin desarrollo en ninguna parte del mundo”.

“Milei es un buen vendedor de marketing de redes sociales, de programas de entretenimiento. Los medios hegemónicos, las grandes corporaciones y los intereses internacionales nos ayudaron a naturalizarlo”, enfatizó.

Sobre el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, recordó que “ya lo hizo" y "se fumó US$ 15 mil millones de dólares en tres meses con Macri y mandó al país a la ruina". "La mitad del stock de la deuda la pidió prestada Caputo”, concluyó el economista.



