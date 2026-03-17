El Centro Argentino de Meteorólogos convocó a un "Paraguazo" en defensa del Servicio Meteorológico Nacional

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) resolvió convocar a un Paraguazo público en defensa del Servicio Meteorológico Nacional, sobre el que corren nuevos rumores de inminentes recortes de personal. El acto se convocó para el jueves 19 de marzo a las 17 en Plaza Italia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las razones del "Paraguazo"

En un comunicado publicado en su sitio web, las autoridades del Centro Argentino de Meteorólogos manifestaron su "profunda preocupación ante el anuncio de una inminente reducción de personal en el SMN".

Esto, según los rumores de pasillo, podría afectar a más del 20% de la planta del organismo.

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Esta medida no solo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina, dejando al país vulnerable ante desastres naturales y sin el sustento de datos indispensable para la producción nacional.

El CAM ha tomado conocimiento de que esta decisión impactaría especialmente en áreas técnicas y en el cuerpo de observadores meteorológicos, responsables de sostener la red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país. Una medida de esta magnitud forzaría el cierre de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio argentino.

La eventual pérdida de personal especializado comprometería seriamente la continuidad y la calidad de estas mediciones, debilitando la capacidad del país para monitorear la atmósfera, anticipar fenómenos meteorológicos y generar información confiable para la toma de decisiones en sectores estratégicos como la aviación, la producción agropecuaria, la gestión del agua, la energía, el transporte y la protección civil.

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Pronósticos de mala calidad

Las observaciones meteorológicas realizadas de manera sistemática y bajo estándares internacionales permiten elaborar los pronósticos del tiempo, sostener los sistemas de alerta temprana y construir las series de datos climáticos que hacen posible estudiar la variabilidad y los cambios del clima en la Argentina.

En un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía.

El Centro Argentino de Meteorólogos advierte que estas medidas colocan al organismo en riesgo inminente de colapso operativo e insta a las autoridades a dar marcha atrás de forma inmediata. Es urgente garantizar la integridad de los recursos humanos y tecnológicos del SMN, pilares insustituibles para la protección de vidas y bienes, así como para la viabilidad del desarrollo económico y la previsibilidad del país.

ML