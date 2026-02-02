Este lunes 2 de febrero, el Gobierno designó nuevamente a José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cargo al que había renunciado en agosto de 2025 tras recibir fuertes críticas y cuestionamientos de parte del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

La dirección del organismo estatal se encontraba vacante desde el 13 de agosto de 2025 y si bien en el medio, casi dos meses después, el Ministerio de Defensa confirmó que el puesto sería ocupado por el investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, su designación nunca se efectivizó en el Boletín Oficial y este no llegó a asumir el cargo.

Pedro Di Nezio, cuya designación nunca terminó de efectivizarse.

El organismo, a cargo de brindar información, pronósticos meteorológicos y alertas climáticas pasó cinco meses acéfalo y, tras la salida de Luis Petri y la llegada de Carlos Presi a la cartera de Defensa, a mediados de enero volvió a sonar el nombre de Mauad como una de las opciones para conducir el SMN.

El militar retirado y excombatiente de Malvinas sufrió varias presiones gremiales durante su gestión, iniciada en diciembre de 2024 tras la salida del físico Alejandro de la Torre, y se retiró luego de que el CAM reclamara el nombramiento de alguien idóneo para el cargo.

"Entendemos oportuno resaltar que el Lic. Mauad no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007, que establece que la Dirección del SMN debe ser ejercida por un profesional con título universitario de al menos cinco años de duración, vinculado a las ciencias de la atmósfera", argumentó la entidad.

El CAM emitió un comunicado ante el posible regreso de Mauad en el que se pronunciaron en contra por motivos similares a los alegados en diciembre de 2024, cuando el militar retirado asumió por primera vez. "Este requisito no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo", remarcaron.

A pesar de los cuestionamientos de la entidad que nuclea a los meteorólogos del país, este lunes el Gobierno publicó el Decreto 77/2026 en el Boletín Oficial, en el que vuelven a designar a Mauad al frente del SMN, con fecha retroactiva al 1 de enero y con carácter "ad honorem".

