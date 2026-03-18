El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la inestabilidad que afectó a la Costa Atlántica durante las últimas 48 horas finalmente se desplazó hacia el este. La jornada en Mar del Plata comenzó con un ambiente fresco y cielo despejado, permitiendo que las actividades al aire libre se retomen con normalidad tras las complicaciones que el fuerte temporal de ayer generó en todo el partido de General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana en La Feliz inició con temperaturas bajas que rondaron los 12°, aunque la presencia del sol ayudó a un ascenso gradual. En la zona del Puerto y la costa, la visibilidad es buena y la humedad descendió significativamente respecto a los días previos. El viento, que durante la madrugada sopló del cuadrante sur, rotará hacia el sector noreste por la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Clima Mar del Plata miércoles 18 de marzo

Hacia el interior del partido, en zonas como Batán y Sierra de los Padres, el clima se presentará similar, con una amplitud térmica un poco más marcada. El cielo permanecerá mayormente despejado durante todo el día, lo que descartó cualquier posibilidad de chaparrones remanentes. Las autoridades de Defensa Civil mantuvieron el monitoreo, pero indicaron que ya no existen riesgos por ráfagas intensas ni por anegamientos en estas localidades serranas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

En el resto de la Costa Atlántica, el panorama meteorológico trajo alivio a los residentes de Miramar y Mar Chiquita. Tras la vigencia de la alerta naranja que rigió hasta ayer, el SMN dio por finalizados los avisos a corto plazo. En estas ciudades vecinas, las condiciones acompañarán el buen tiempo marplatense, con máximas que también alcanzarán los 23° y vientos leves que no superarán los 30 kilómetros por hora.

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Hacia el norte, en Villa Gesell, el cielo se mantuvo algo nublado durante las primeras horas, pero la tendencia fue hacia una mejora definitiva. Defensa Civil de General Pueyrredon destacó que, si bien el peligro pasó, fue necesario trabajar en la limpieza de sumideros y retiro de ramas caídas. No obstante, para este miércoles ya no rigen alertas de ningún tipo, garantizando una jornada de absoluta tranquilidad meteorológica en toda la región bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para los próximos días resultaron alentadoras para quienes planean disfrutar del descanso. El jueves continuará soleado con un leve ascenso de la temperatura, mientras que el viernes la nubosidad aumentará gradualmente. Para el fin de semana se prevé que el termómetro se mantenga en marcas agradables, aunque no se descartó un incremento de la inestabilidad hacia la noche del sábado, algo típico del final del verano.