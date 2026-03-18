La ciudad amaneció bajo condiciones de estabilidad luego de la inestabilidad que afectó a la región en el inicio de la semana. El ingreso de una masa de aire más seco permitió que el cielo se despejara gradualmente, aunque el ambiente se percibió fresco en las primeras horas. Durante la tarde, el sol ganará protagonismo y favorecerá un paulatino incremento de la temperatura en todo el distrito.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzó fría con una marca térmica de 11°C en el área urbana, mientras que en la zona rural de General Cerri los registros fueron levemente inferiores. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad se ubicó en el 56% con vientos calmos del sector norte. Esta rotación del viento hacia el cuadrante septentrional fue la responsable de detener el ingreso de aire húmedo desde el estuario.

Clima Bahía Blanca

En Ingeniero White y la zona portuaria, las condiciones de visibilidad fueron óptimas desde el alba, sin presencia de bruma ni bancos de niebla. Para el resto del miércoles, la nubosidad se mantendrá escasa y se espera que la máxima alcance los 26°C promediando las 16:00. El viento del norte continuará siendo el protagonista, aunque con una intensidad que no superará los 20 km/h, lo que garantizará una tarde sumamente agradable para actividades al aire libre.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas, el panorama meteorológico se presenta similar al de la cabecera departamental. En Punta Alta y Médanos, el termómetro también oscilará entre los 12°C y 27°C, bajo un cielo mayormente despejado. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca confirmó que no se registraron precipitaciones en las últimas horas, consolidando el cese de los avisos de corto plazo que estuvieron vigentes anteriormente.

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Hacia el este, en Monte Hermoso, la jornada será ideal para el aprovechamiento de la playa, ya que el viento norte moderado evitará el descenso brusco de la temperatura costera. No existen alertas vigentes para el sudoeste bonaerense en lo que resta del día, marcando un contraste absoluto con el temporal de viento y lluvia que azotó a la franja costera de Necochea y gran parte de la provincia durante el lunes y martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad será de corta duración, ya que para el jueves se prevé un nuevo incremento de la nubosidad y un ascenso de la mínima, que se ubicará en 18°C. Hacia el viernes 20, la rotación del viento al sector sudeste provocará un descenso de la temperatura máxima, que no superará los 21°C, con una alta probabilidad de chaparrones aislados que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.