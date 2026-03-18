La Guardia Revolucionaria de Irán desplegó este miércoles una flota de drones Shahed-X en la región del Golfo Pérsico, según confirmaron reportes de inteligencia técnica. Estas unidades cuentan con procesadores de inteligencia artificial locales que les permiten realizar una navegación autónoma mediante el reconocimiento visual del terreno.

El despliegue ocurrió durante una serie de ejercicios operativos en las terminales marítimas cercanas al Estrecho de Ormuz, donde se probaron las capacidades de estas armas. El Shahed-X utiliza cámaras de alta resolución y una base de datos cartográfica interna.

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El sistema procesa las imágenes captadas en tiempo real y las contrasta con su mapa digital para corregir el rumbo. Esta capacidad, denominada "autonomía terminal", anula la efectividad de los inhibidores de señal tradicionales utilizados por las defensas costeras.

El fin de la dependencia del GPS en el Golfo

La implementación de redes neuronales en el hardware del dron permite que el proyectil "entienda" el relieve geográfico y las estructuras urbanas. Al no emitir ni recibir señales de radiofrecuencia para su orientación, el objeto se vuelve virtualmente invisible para los sistemas de detección.

Estas unidades cuentan con procesadores de inteligencia artificial locales

Analistas técnicos de agencias internacionales explicaron que los nuevos procesadores de fabricación local en Teherán logran una velocidad de cómputo suficiente para identificar objetivos en movimiento. "La unidad no recibe órdenes externas una vez que supera la línea de lanzamiento, sino que ejecuta su protocolo de vuelo de forma aislada", indicó un reporte técnico.

Desafíos para los sistemas de defensa

Las defensas antiaéreas convencionales, como las baterías enfrentan una dificultad operativa ante esta tecnología: Al ser inmunes a la interferencia de GPS, la única forma de detener estos drones es mediante el impacto físico directo. Esto obliga a los países de la región a repensar su estrategia de protección de infraestructura crítica.

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La arquitectura de estas aeronaves incluye materiales compuestos que reducen su firma de radar, sumado a un motor de combustión optimizado para bajas emisiones de calor. El resultado es una plataforma de ataque que combina sigilo pasivo con una navegación activa basada en visión computarizada.

El Ministerio de Defensa de Irán no emitió un comunicado oficial sobre la cantidad de unidades producidas, pero imágenes satelitales detectaron un incremento en la actividad de las plantas de ensamblaje cercanas a Isfahán.