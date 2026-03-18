El cambio climático causará 14,5 millones de muertes adicionales para el año 2050

El Foro Económico Mundial (WEF) publicó un estudio que proyectó 14,5 millones de muertes adicionales en todo el mundo para 2050 como consecuencia directa del cambio climático. El documento analizó seis categorías de eventos extremos.

La investigación, titulada Cuantificando el impacto del cambio climático en la salud humana, detalló que las inundaciones representarán la mayor amenaza. Este fenómeno causará 8,5 millones de fallecimientos en las próximas dos décadas y media.

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Las sequías ocuparon el segundo lugar en mortalidad proyectada con 3,2 millones de víctimas fatales. El informe vinculó estos decesos a la escasez de agua potable y a la degradación de la calidad del suelo para la producción de alimentos.

Las olas de calor generarán un impacto económico de 7,1 billones de dólares debido a la pérdida de productividad laboral. El WEF afirmó que "la crisis climática es una crisis de salud, que afecta el bienestar físico y mental de millones".

Las enfermedades infecciosas, como la malaria y el dengue, se propagarán a zonas anteriormente templadas. El aumento de las temperaturas facilitará la reproducción de mosquitos en regiones de Europa y América del Norte antes no afectadas.

El aumento de las temperaturas facilitará la reproducción de mosquitos

"Los sistemas de salud del mundo están mal preparados para la magnitud del desafío que se avecina", sentenció Shyam Bishen, director del Centro de Salud y Asistencia Médica del Foro Económico Mundial en el comunicado oficial de lanzamiento.

Las tormentas tropicales y los incendios forestales sumarán víctimas por traumatismos directos y afecciones respiratorias crónicas. La contaminación del aire por partículas finas trepó en regiones expuestas a sequías extremas y quemas de pastizales.

El análisis segmentó los daños por regiones y colocó a África y el Sudeste Asiático como las zonas de mayor vulnerabilidad. Estas áreas enfrentan una falta de infraestructura sanitaria para contener los brotes de enfermedades transmitidas por el agua.

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La carga económica total para el sistema de salud global alcanzará los 1100 millones de dólares anuales hacia 2050. Este gasto derivó de tratamientos médicos por patologías inducidas por el clima y el colapso de centros hospitalarios.

¿Qué regiones enfrentarán las mayores pérdidas económicas por el clima?

La región de China y el resto de Asia concentrarán gran parte de las pérdidas financieras por la interrupción de cadenas de suministro. El calor extremo redujo las horas de trabajo permitidas en sectores de construcción y agricultura.

El informe subrayó que el cambio climático exacerbará las desigualdades en salud ya existentes. Los países con menores recursos económicos registrarán las tasas de mortalidad más altas por cada evento meteorológico extremo documentado.

Estado de agua en el suelo

"Debemos actuar ahora para descarbonizar la economía y fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades", señaló el reporte del Daily Mail sobre las conclusiones del organismo. La inacción política duplicará los costos operativos de salud pública. Las inundaciones costeras provocaron el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, lo que derivó en hacinamiento y crisis sanitarias urbanas.

¿Cómo afectará el calentamiento global a la mortalidad infantil y de adultos mayores?

Los grupos etarios más vulnerables sufrieron las mayores complicaciones por estrés térmico. Los niños y ancianos registraron un incremento en las internaciones por deshidratación severa y fallas multiorgánicas durante los veranos extendidos.

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La producción de alimentos cayó un 15% en las zonas afectadas por sequías recurrentes, lo que impactó en la nutrición básica de las poblaciones locales. La malnutrición se convirtió en un factor determinante en la mortalidad por infecciones comunes.

El estudio concluyó que el 70% de las muertes proyectadas por el cambio climático son evitables mediante políticas de mitigación. La transición energética y la inversión en sistemas de alerta temprana salvarían millones de vidas humanas.