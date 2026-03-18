La NASA reveló que el telescopio espacial Hubble podría estrellarse contra la Tierra: por qué

El histórico Telescopio Espacial Hubble, uno de los instrumentos científicos más importantes jamás construidos, podría reingresar de manera descontrolada a la atmósfera terrestre en las próximas décadas e impactar contra la Tierra, según advirtió la NASA. Aunque el escenario no implica un choque catastrófico global, abre interrogantes sobre dónde caerán los restos del observatorio cuando su órbita decaiga definitivamente.

Las estimaciones actuales indican que la caída de los remanentes del periscopio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio impactaría contra nuestro planeta entre mediados de la década de 2030 y comienzos de la de 2040. Aunque la fecha exacta es difícil de predecir, debido a variables como la actividad solar, el proceso será gradual y monitoreado en todo momento.

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La probabilidad de que caigan en una zona poblada es extremadamente baja, ya que más del 70 % de la superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos. La trayectoria final dependerá del momento exacto en que el telescopio atraviese las capas densas de la atmósfera. Esto podrá calcularse con precisión a solo días u horas precedentes al descenso del instrumento espacial.

Telescopio Hubble de la NASA

Ante este escenario, la NASA estudió durante años la posibilidad de enviar una misión robótica para guiar su descenso hacia una zona oceánica segura, una técnica conocida como “reentrada controlada”. Sin embargo, el costo y la complejidad tecnológica de la operación siguen siendo factores determinantes.

Sin un impulso periódico que eleve su órbita, los expertos de la agencia espacial estadounidense calculan que caerá en la superficie terrestre, con su estructura sumamente desintegrada debido a las temperaturas extremas.

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Telescopio Hubble: la Sociedad Astronómica Americana estima una huella de escombros de entre 350 y 800 kilómetros

Como todo satélite en órbita baja, su trayectoria se ve afectada por el rozamiento con las capas superiores de la atmósfera, lo que provoca una pérdida gradual de altura.

“El análisis concluye que, con niveles solares normales y el área de superficie proyectada, el telescopio Hubble podría volver a ingresar a la atmósfera sensible de la Tierra en 2033”, señaló el estudio realizado por la Sociedad Astronómica Americana, que estima una huella de escombros de entre 350 y 800 kilómetros a lo largo de su trayectoria.

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Telescopio Hubble de la NASA

Desde la última misión de servicio tripulada en 2009, el telescopio Hubble de la NASA quedó librado a su propia dinámica orbital. A pesar de su edad, el veterano periscopio continúa siendo fundamental para numerosas investigaciones, desde el estudio de galaxias lejanas hasta el análisis de atmósferas de exoplanetas.

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