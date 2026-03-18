La NASA halló un misterioso objeto cilíndrico en Marte: la principales teorías de los científicos

Un equipo de investigadores de la NASA detectó un misterioso objeto con forma cilíndrica sobre la superficie de Marte, captado por las cámaras de alta resolución de uno de sus vehículos exploradores. La imagen, difundida en el marco de un informe científico reciente, generó un intenso debate en la comunidad académica debido a su apariencia inusual, que contrasta con las formaciones rocosas típicas del suelo del planeta.

La erosión por viento, las fracturas térmicas y la actividad volcánica pasada pueden moldear rocas con geometrías poco comunes, especialmente en el astro rojo, donde la atmósfera es extremadamente delgada y las tormentas de polvo son frecuentes.

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La científica planetaria del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Abigail Fraeman, señaló que “presenta una textura distinta al material circundante y bordes relativamente definidos”, lo que motivó un estudio más exhaustivo

Rover Curiosity de la NASA

Lejos de sugerir hipótesis extraordinarias, los investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio hicieron hincapié en que Marte posee procesos capaces de producir formas sorprendentes.

En relación con ello, el geólogo de la NASA , Ashwin Vasavada explicó que “la combinación de erosión eólica, cambios térmicos extremos y millones de años de exposición puede esculpir rocas con geometrías muy peculiares”.

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Las principales teorías de los científicos sobre el objeto misterioso hallado en Marte

Entre las explicaciones que concentran mayor consenso aparece la posibilidad de que se trate de un fragmento de roca sedimentaria endurecida por procesos químicos a lo largo de millones de años. Otra hipótesis sostiene que podría ser un trozo desprendido de una capa geológica superior, esculpido posteriormente por la abrasión del viento marciano.

También se analiza la opción de que el objeto sea una concreción mineral, es decir, una acumulación de compuestos que se forma dentro de sedimentos y que, al quedar expuesta, adopta formas compactas y definidas. “Estas estructuras pueden parecer muy regulares porque crecen desde un núcleo y se endurecen con el tiempo, resistiendo mejor la erosión que el material circundante”, según analizó el científico de proyecto, Ken Farley.

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Superficie de Marte

Una teoría adicional, aunque menos probable, plantea que podría tratarse de restos de material expulsado por impactos de meteoritos. Las colisiones en la superficie marciana son frecuentes y pueden generar fragmentos con formas elongadas tras el enfriamiento rápido del material fundido.

PM