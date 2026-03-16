El nuevo cometa C/2026 A que iluminará el cielo diurno en abril, si sobrevive a su encuentro solar

Un nuevo visitante cósmico podría ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de los últimos años. El cometa C/2026 A1 fue descubierto el 13 de enero del 2026 por sistemas automáticos de rastreo celeste y, según estimaciones preliminares de los astrónomos podría volverse lo suficientemente brillante como para ser visible, incluso a plena luz del día durante abril.

Sin embargo, el destino del astro es incierto, ya que deberá sobrevivir un paso extremadamente cercano al Sol, una prueba que ya ha destruido a distintos cuerpos rocosos en el pasado.

Artemis II: la NASA revisa el cohete SLS y prepara la misión tripulada alrededor de la Luna

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cometa C/2026 A1 fue detectado por programas automatizados diseñados para identificar objetos en movimiento contra el fondo estelar, operados por observatorios profesionales, que analizan miles de imágenes por noche hasta encontrar puntos de luz que cambian de posición.

cometa C/2026 A1

Los especialistas plantearon distintas hipótesis sobre su naturaleza y evolución. Una de las más destacadas, es que podría tratarse de un cuerpo celeste proveniente de la nube de Oort, región esférica en los confines del sistema solar.

El investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines (CATA), César Fuentes, explicó que “casi todos estos cometas tienen períodos de alrededor de mil años y se acercan muchísimo a la superficie del Sol, lo que hace que muchos se evaporen o se vuelvan muy brillantes”.

Científicos descubrieron una supertierra de siete masas terrestres a 91 años luz de nuestro planeta

Una supervivencia incierta

No todos los cometas resisten un acercamiento extremo a la estrella. Muchos se fragmentan o se vaporizan por completo debido a las intensas fuerzas gravitatorias y térmicas. Este tipo de objetos, conocidos como “rasantes solares”, pueden desaparecer en cuestión de horas.

“El problema con estos cometas es que son impredecibles”, señaló el investigador orbital Tomás Rinaldi. “Pueden pasar de ser invisibles a convertirse en objetos brillantes en pocos días, o desintegrarse repentinamente sin previo aviso”.

Si el cometa C/2026 A1 logra mantenerse cohesionado, podría convertirse en un espectáculo histórico, comparable a los grandes cometas del pasado. En ese caso, su brillo podría competir con el de Venus e incluso hacerse visible durante el día, especialmente cerca del horizonte al amanecer o al atardecer.

Detección del cometa C/2026 A1

Cuándo y cómo observar el cometa C/2026 A1

“Debiera ser mejor visiblemente para el hemisferio sur, pero va a depender mucho de las condiciones y también del brillo que tenga, que para los cometas es bastante variable. Por ahora, es difícil predecir qué tan brillante se va a ver”, conjeturó César Fuentes.

Detectan dos moléculas inesperadas en el cometa 3I/ATLAS

Los expertos recomiendan seguir los reportes astronómicos durante las próximas semanas, ya que el brillo real del cometa sólo podrá estimarse con precisión a medida que se acerque al Sol. En caso de supervivencia, las mejores oportunidades de observación se darían a principios o mediados de abril.

PM