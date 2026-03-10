Detectan dos moléculas inesperadas en el cometa 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS volvió a captar la atención de la comunidad científica tras un nuevo análisis de su composición química. Astrónomos que observaron el objeto con el radiotelescopio ALMA, en Chile, detectaron una concentración inusual de moléculas orgánicas, entre ellas metanol, en proporciones que no se habían registrado en la mayoría de los cometas conocidos del Sistema Solar.

Cada observación de 3I/ATLAS permite reconstruir las condiciones físicas y químicas del disco protoplanetario donde se originó. En ese sentido, el visitante cósmico funciona como una ‘cápsula del tiempo’, capaz de transportar información sobre la química de otros sistemas estelares.

Revelaron la primera imagen del cometa 3I/ATLAS en camino a Júpiter: ¿qué mostró?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cada nueva molécula identificada aporta pistas sobre los procesos químicos que ocurren en otros sistemas planetarios. El hallazgo se produjo durante una campaña internacional de observación que analizó los gases liberados por el cometa cuando se aproximó al Sol.

Cometa 3I/ATLAS

Metanol y cianuro de hidrógeno: dos moléculas clave para entender el origen del cometa 3I/ATLAS

Entre los compuestos detectados, el metanol (CH₃OH) y el cianuro de hidrógeno (HCN) se destacaron por su abundancia y por la relación entre ambos. Las observaciones indican que el metanol representa cerca del 8% del vapor emitido por el cometa, aproximadamente cuatro veces más de lo que suele encontrarse en cometas del Sistema Solar.

El cianuro de hidrógeno también aparece en cantidades relevantes y se libera desde el núcleo del cometa a un ritmo estimado de entre 0,25 y 0,5 kilogramos por segundo, según los datos obtenidos durante la campaña de observación.

El cometa 3I/ATLAS se está “evaporando” y proponen lanzar una misión en 2035 para alcanzarlo

Martin Andrew Cordiner, investigador en astroquímica y ciencias planetarias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, hizo hincapié en que “moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol aparecen solo en trazas en los cometas de nuestro sistema. En este objeto, en cambio, son sorprendentemente abundantes”.

Dos moléculas clave para entender el origen del cometa 3I/ATLAS

En el espacio, el metanol se forma generalmente sobre la superficie de granos de polvo cubiertos de hielo dentro de las nubes interestelares. Allí, reacciones químicas simples transforman el monóxido de carbono congelado en metanol a través de la incorporación de átomos de hidrógeno.

En los cometas, el HCN suele liberarse directamente desde el núcleo helado cuando el objeto se calienta. Por esta razón, su presencia permite estimar la composición original del material congelado que dio origen al cometa.

Desde el punto de vista químico, el cianuro de hidrógeno también es relevante porque puede intervenir en procesos que generan moléculas prebióticas, es decir, compuestos que en determinadas condiciones pueden conducir a la formación de aminoácidos y otras estructuras orgánicas básicas.

El observatorio Swift de la NASA confirmó el descubrimiento histórico de agua en el cometa 3I/ATLAS

Cometa 3I/ATLAS: las moléculas halladas y su posible vínculo con la química prebiótica

En el caso del cometa 3I/ATLAS, la relación entre metanol y cianuro de hidrógeno se encuentra entre las más altas registradas en un cometa, lo que refuerza la hipótesis de que el objeto se formó en un entorno químico muy distinto al del Sistema Solar.

Además, ambos compuestos tienen un interés especial para los científicos porque participan en reacciones químicas que pueden conducir a la formación de moléculas orgánicas más complejas, como las que intervienen en la química prebiótica.

PM/LT