Revelaron la primera imagen del cometa 3I/ATLAS en camino a Júpiter: ¿qué mostró?

La comunidad científica difundió la primera imagen del cometa 3I/ATLAS en su trayectoria hacia el sistema de Júpiter, un registro que permitió obtener nuevos datos sobre su tamaño, composición y actividad superficial. La captura fue realizada mientras el objeto se aproxima a la órbita del gigante gaseoso, donde se espera que la interacción gravitatoria modifique parcialmente su recorrido.

La cámara Janus, sistema óptico de alta resolución que compone la sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) de la Agencia Espacial Europea (ESA) tomó más de 120 imágenes del cuerpo celeste. Los astrónomos se encuentran analizando los datos espectrométricos que se han recolectado.

El cometa 3I/ATLAS se está “evaporando” y proponen lanzar una misión en 2035 para alcanzarlo

Las tomas obtenidas muestran al objeto cósmico expulsando polvo y gas, rodeado por una brillante coma y con una cola alargada en la que se distinguen estructuras finas como chorros, filamentos y corrientes.

Revelaron la primera imagen del cometa 3I/ATLAS en camino a Júpiter

La astrónoma planetaria, Laura Méndez, explicó que “la calidad de la imagen es notable, sobre todo si se tiene en cuenta que JUICE no fue concebida como una misión de caza de cometas. La definición del núcleo y la diferenciación entre la coma y el espacio circundante permiten hacer estimaciones preliminares muy valiosas”.

Cuándo se espera que el cometa 3I/ATLAS alcance su máximo acercamiento a Júpiter

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máximo acercamiento a Júpiter el domingo 15 de marzo, cuando pase a 54 millones de kilómetros.

El observatorio Swift de la NASA confirmó el descubrimiento histórico de agua en el cometa 3I/ATLAS

Según la ESA, todos estos equipos, incluido el grupo de la cámara de navegación de Juice, que también fotografió a 3I/ATLAS, tienen previsto reunirse a finales de marzo para poner en común los resultados de los diferentes análisis. El dispositivo opera en rango visible y cercano al infrarrojo, lo que le permite detectar diferencias en minerales y hielos.

El análisis de la composición del visitante interestelar ayudará a comprender mejor la formación de otros sistemas planetarios y las dinámicas de expulsión de cuerpos menores al espacio.

La interacción gravitatoria con el planeta más grande del sistema solar podría alterar su trayectoria o modificar su nivel de actividad, ofreciendo una oportunidad única para estudiar en detalle un visitante poco frecuente en el sistema solar.

Captura de la cámara Janus, de la sonda espacial JUICE

El cometa 3I/ATLAS “despertó” tras acercarse al Sol y liberó compuestos orgánicos con intensidad inesperada

Cómo es la cámara JANUS de la Agencia Espacial Europea

La cámara JANUS de la Agencia Espacial Europea cuenta con un sensor de alta sensibilidad capaz de capturar imágenes con gran definición incluso en condiciones de baja iluminación, una característica fundamental en el entorno lejano del sistema solar.

Además, el instrumento espacial posee filtros específicos que facilitan el estudio de la actividad superficial y la identificación de compuestos presentes en la coma del cometa. En el caso del cometa 3I/ATLAS, la cámara permitió distinguir la estructura de la envoltura gaseosa y estimar el diámetro aproximado del núcleo.

