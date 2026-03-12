Artemis II: la NASA revisa el cohete SLS y prepara la misión tripulada alrededor de la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) llevó a cabo este jueves 12 de marzo una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, tras finalizar la Revisión de Aptitud para el Vuelo (Flight Readiness Review) de la misión Artemis II. El encuentro tuvo como propósito informar sobre el estado actual del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion. Los ingenieros evaluaron los datos obtenidos tras las pruebas de carga de combustible y los ajustes realizados en los sistemas de soporte vital.

El cronograma actual sitúa el lanzamiento para el mes de abril de 2026, luego de que se detectaran inconvenientes técnicos en las etapas previas. Durante los ensayos realizados en febrero, los equipos técnicos identificaron una fuga de hidrógeno y problemas en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete. Estos hallazgos obligaron a trasladar el vehículo de lanzamiento de regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) el pasado 25 de febrero para realizar reparaciones y sustituir baterías en el sistema de terminación de vuelo.

Desafíos técnicos y ajustes en el escudo térmico

Uno de los puntos centrales de la revisión técnica fue el desempeño del escudo térmico de la cápsula Orion. Según precisó el comandante de la misión, Reid Wiseman, en declaraciones recogidas por la cadena canadiense CBC, la trayectoria de entrada a la atmósfera terrestre fue modificada para garantizar la integridad estructural del vehículo. "Vamos a entrar un poco más caliente y más rápido que en Artemis I", señaló Wiseman, en referencia a las lecciones aprendidas durante el vuelo no tripulado de 2022.

El equipo de ingeniería de la NASA trabajó en la integración de mejoras basadas en la erosión observada en el material Avcoat del escudo térmico durante la misión anterior. El objetivo primordial de estos ajustes es asegurar que la cápsula pueda soportar las temperaturas extremas de la reentrada tras completar su trayectoria de inyección trans-lunar. La misión, que tendrá una duración aproximada de diez días, marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja en más de medio siglo.

La tripulación y el cronograma de operaciones

La tripulación de Artemis II está conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen. Durante la revisión del 12 de marzo, se confirmó que los cuatro tripulantes completaron las fases de entrenamiento en simuladores y pruebas de integración con los sistemas de comunicaciones de la Red de Espacio Profundo. Koch será la primera mujer en participar de una misión lunar, mientras que Glover será el primer astronauta afroamericano en esta instancia.

El programa Artemis contempla que esta misión sea el paso previo al alunizaje previsto para Artemis III. No obstante, las autoridades de la agencia espacial indicaron que Artemis III podría ser reconfigurada como una misión de práctica de acoplamiento en órbita terrestre antes de intentar un descenso en el polo sur lunar. Los resultados de la revisión de hoy determinan la viabilidad de la ventana de lanzamiento de abril, supeditada a que no surjan nuevas anomalías en los sensores de flujo de la etapa criogénica provisional (ICPS).

El proceso de certificación de vuelo concluirá formalmente una vez que los directores de la misión firmen el acta de preparación tras el análisis de la última prueba de cuenta regresiva. La NASA informó que la próxima actualización oficial sobre la carga de propelentes y el cierre definitivo de la escotilla de la cápsula se brindará en una conferencia de prensa programada para las 15:00 horas del huso horario del este.