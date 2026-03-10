La NASA confirmó que los cuatro tripulantes de la misión Artemis II deberán convivir durante diez días en un volumen habitable de apenas nueve metros cúbicos. Este espacio, similar al interior de una camioneta SUV, contiene los sistemas críticos para generar oxígeno y filtrar el dióxido de carbono.

El sistema de soporte vital, denominado Environmental Control and Life Support System (ECLSS), mantiene la presurización y la temperatura. La ingeniería de la cápsula utiliza una tecnología de oscilación de presión para eliminar el CO2 y otros gases metabólicos que resultan tóxicos.

A diferencia de la Estación Espacial Internacional, la Orion no cuenta con una ducha ni compartimentos privados para dormir. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen deberán higienizarse con paños húmedos y dormir en bolsas fijadas a las paredes.

La gestión del agua es uno de los puntos más sensibles del diseño de Lockheed Martin. El sistema recupera la humedad del ambiente, producto de la respiración y el sudor de los tripulantes, para procesarla y convertirla en agua potable mediante filtros y reactores químicos.

El manejo de los residuos biológicos en microgravedad utiliza un inodoro compacto que emplea succión por aire para separar líquidos de sólidos. La falta de gravedad impide que los fluidos caigan de forma natural, por lo que el sistema debe forzar el movimiento de los desechos.

La orina se recolecta para su estabilización, mientras que los residuos sólidos se compactan y se sellan en bolsas herméticas para evitar bacterias. "El sistema de inodoro de Orion es una evolución optimizada para el espacio limitado", explicó la NASA en sus especificaciones.

El cuerpo humano sufre alteraciones inmediatas al entrar en órbita porque los fluidos se desplazan hacia la cabeza. Este fenómeno provoca congestión nasal y una hinchazón facial conocida como "cara de luna", lo que afecta la visión y el gusto durante los primeros días.

Para mitigar la pérdida de masa muscular, la tripulación realizará rutinas de ejercicios diarios con bandas elásticas y volantes de inercia. Estos dispositivos generan la resistencia necesaria ante la ausencia de peso, manteniendo el tono cardiovascular durante la travesía.

La cápsula cuenta con refugios temporales creados con los suministros de la nave para proteger a la tripulación en caso de una tormenta solar. El monitoreo de radiación es constante, ya que fuera de la magnetósfera el impacto de las partículas energéticas es mucho mayor.

El regreso implica una desaceleración brusca donde los astronautas pasarán de la ingravidez a soportar varias veces su propio peso. Los asientos están montados sobre amortiguadores que absorben el impacto del amerizaje en el Océano Pacífico para proteger la columna vertebral.

El volumen total presurizado de la Orion es de 19,5 metros cúbicos, de los cuales solo 8,95 metros cúbicos son espacio libre para el movimiento de los cuatro tripulantes.