La NASA implementó la técnica de impactador cinético para alterar la órbita del asteroide ‘Dimorphos’: en qué consiste

La NASA logró un hito histórico en la defensa planetaria al modificar la trayectoria del asteroide ‘Dimorphos’ por medio de un choque controlado. El experimento se llevó a cabo a través de la misión DART, en la que una sonda espacial impactó deliberadamente contra el cuerpo rocoso para probar la eficacia de una técnica conocida como “impactador cinético”, considerada una de las principales estrategias para desviar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio impactó al planetoide y provocó una “desalineación” que alteró su equilibrio gravitacional con Didymos, objeto cercano a la Tierra del grupo Apolo, junto con el esparcimiento de escombros.

El asteroide ‘Dimorphos’ tardaba 11 horas y 55 minutos en completar una vuelta alrededor de Didymos. En tanto que, luego del impacto, ese período orbital se redujo a 11 horas y 23 minutos, una diferencia de aproximadamente 32 minutos, muy superior al mínimo de 73 segundos que los científicos habían establecido como criterio de éxito.

En concreto, el tamaño de la órbita del sistema se achicó en unos 360 metros, lo que significa que su viaje alrededor del Sol de 2,1 años ahora se acortó en unos 0,15 segundos.

Aunque el proyecto Prueba de Redirección de Doble Asteroide (DART) demostró “viabilidad”, los científicos de la agencia espacial norteamericana aún necesitan estudiar con mayor detalle cómo reaccionan los planetoides ante estas colisiones.

El científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la División de Ciencias Planetarias de la NASA, Thomas Statler, señaló que “Es un cambio muy pequeño en la órbita, pero con suficiente tiempo incluso una variación mínima puede convertirse en una desviación significativa”.

El éxito del experimento marca un cambio conceptual en la exploración espacial. Durante décadas, las agencias espaciales se limitaron a observar y estudiar los asteroides. Ahora, la humanidad ha demostrado que también puede intervenir activamente en su trayectoria.

En relación con ello, los miembros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA a través de un comunicado significaron que “Esto marca la primera vez que un objeto creado por el hombre ha alterado de forma medible la trayectoria de un cuerpo celeste alrededor del Sol”.

Órbita del asteroide Dimorphos

Qué es la técnica del impactador cinético implementada por la NASA

El impactador cinético es un método relativamente simple en términos conceptuales: consiste en lanzar una nave espacial contra un asteroide a gran velocidad para transferirle energía y modificar su trayectoria.

En lugar de utilizar explosivos o tecnologías más complejas, la estrategia se basa en la física básica del movimiento. Cuando la nave colisiona contra el asteroide, parte de su energía cinética se transfiere al objeto, generando un pequeño cambio en su velocidad. Ese cambio, aunque mínimo, del orden de milímetros por segundo, puede provocar que el asteroide llegue a un punto del espacio unos kilómetros más lejos de donde habría pasado originalmente si se le da suficiente tiempo de anticipación.

Además, el impacto no solo empuja al asteroide por la colisión directa. La explosión de rocas y polvo expulsadas, conocida como “ejecta", actúa como un chorro que amplifica el impulso, incrementando la fuerza del impacto.

