La NASA reveló imágenes del primer octocóptero "Dragonfly", que explorará la luna de Saturno en 2034

La NASA reveló las primeras imágenes del innovador vehículo aéreo Dragonfly, el primer octocóptero diseñado para explorar ‘Titán’, la mayor luna de Saturno, cuyo objetivo será el estudio de su superficie y buscar pistas sobre la química que podría haber dado origen a la vida. El investigador principal y científico planetario del Laboratorio de Física Aplicada John Hopkins, Zibi Turtle, afirmó que “es una misión para investigar la química que precedió a la biología aquí en la Tierra”.

Su lanzamiento está previsto para julio de 2028 y su llegada al gigante gaseoso se espera para la próxima década en 2034. Uno de los puntos claves será el cráter de Selk, que se encuentra a 80 kilómetros de distancia de donde aterrizará el helicóptero diseñado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Titán, la luna de Saturno donde llueve metano en lugar de agua

La geología de Titán es sorprendentemente similar a la de la Tierra, y la zona de aterrizaje está llena de dunas orgánicas. A pesar de esta característica geológica, la temperatura en esta luna es de 94 grados Kelvin, lo que equivale a -290 grados Fahrenheit.

En relación con ello, la co-investigadora del equipo científico Dragonfly de la NASA, Sarah Hörst, explicó que “Titán es una versión natural de nuestros experimentos sobre el origen de la vida, sólo que lleva mucho más tiempo en marcha y a escala planetaria”.

Se trata de un proyecto sin precedentes a través del que los científicos estudiarán “uno de los lugares más intrigantes del sistema solar”, según su consideración. ¿Por qué el vehículo explorador implica un salto tecnológico para la agencia espacial estadounidense?

Dragonfly, un salto tecnológico para explorar “Titán” con un nivel de detalle jámas alcanzado

Para los científicos de la NASA, esta misión representa un avance tecnológico significativo en la exploración espacial. El diseño del vehículo espacial incluye está compuesto por una serie de instrumentos científicos de alta precisión que permitirán estudiar el entorno de Titán con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

“Dragonfly”, la misión de la NASA que busca la presencia de posibles formas de vida en el planeta Saturno

Entre ellos se destacan espectrómetros para analizar la composición química de la superficie y de la atmósfera, sensores meteorológicos para registrar temperatura, presión y velocidad del viento, y cámaras de alta resolución que capturarán imágenes del paisaje.

Misión Dragonfly de la NASA

Dragonfly también contará con un sistema de perforación y recolección de muestras del suelo, que permitirá estudiar materiales orgánicos presentes en la superficie. Estas herramientas serán clave para investigar si en Titán existen compuestos complejos similares a los que en la Tierra dieron origen a procesos biológicos.

Una especialista de la NASA aseguró que están cerca de encontrar vida fuera de la Tierra

Además, el dispositivo de la agencia espacial estadounidense se equipará con un sistema de navegación autónoma que le permitirá identificar puntos de interés científico y planificar sus trayectos de vuelo entre diferentes zonas de estudio. Gracias a su diseño tipo dron, podrá recorrer grandes distancias y explorar múltiples lugares durante su misión.

