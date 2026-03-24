La NASA proyecta una base permanente en la Luna: el ambicioso plan para habitar el Polo Sur lunar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció este martes un cambio estratégico en su programa de exploración lunar: la construcción de una base permanente en la superficie de la Luna. La iniciativa, confirmada por su administrador Jared Isaacman, apunta a consolidar una presencia humana sostenida en el satélite natural de la Tierra y deja en segundo plano el desarrollo de la estación orbital Gateway.

Una empresa espacial privada intentará aterrizar sobre el asteroide Apophis cuando pase a 32 mil kilómetros de la Tierra

El anuncio, realizado en el marco del programa Artemis, redefine las prioridades de la política espacial estadounidense. Con una inversión estimada en 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años, el proyecto busca pasar de misiones puntuales a una ocupación continua, con infraestructura capaz de sostener la vida humana y operaciones científicas a largo plazo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse”, afirmó Isaacman durante la presentación oficial. La declaración sintetiza el nuevo enfoque: transformar la exploración lunar en un proceso permanente y estratégico, en lugar de repetir el modelo de visitas breves que caracterizó al histórico programa Apolo en el siglo XX.

Un asentamiento en el Polo Sur lunar: clave para la supervivencia

El sitio elegido para la futura base es el Polo Sur de la Luna, una región considerada clave por la comunidad científica. Allí, en cráteres permanentemente sombreados como Shackleton y Faustini, se ha confirmado la presencia de hielo de agua, un recurso esencial para sostener la vida humana y producir combustible.

La disponibilidad de agua permitiría no solo el consumo humano, sino también la generación de oxígeno y la producción de hidrógeno para propulsión, lo que convertiría a la base en un punto estratégico para futuras misiones hacia Marte y otros destinos del espacio profundo.

La Tierra redujo su velocidad por la acción humana, según un estudio de la NASA

Además, el Polo Sur ofrece condiciones particulares de iluminación, con zonas que reciben luz solar casi constante, lo que facilita el uso de energía solar como principal fuente de abastecimiento energético.

Artemis: el programa que redefine la exploración espacial

El proyecto de base lunar se enmarca dentro del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos busca retomar la exploración tripulada de la Luna más de medio siglo después de las misiones Apolo.

El cronograma oficial contempla hitos concretos en el corto y mediano plazo. El 1 de abril está previsto el lanzamiento de Artemis II, misión que llevará astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972. Se trata de un paso clave para validar sistemas y preparar el retorno humano a la superficie.

En una segunda etapa, prevista hacia 2027, la NASA iniciará un puente logístico con vuelos no tripulados mensuales destinados al transporte de suministros, equipos y módulos habitacionales. Este esquema permitirá construir progresivamente la infraestructura necesaria antes de la llegada sostenida de tripulación.

El regreso de astronautas a la superficie lunar está proyectado para 2028, con las fases IV y V del programa, que incluirán las primeras estadías prolongadas.

De visitas a permanencia: un cambio de paradigma

La decisión de priorizar una base fija por sobre la estación orbital Gateway marca un giro conceptual en la exploración espacial. Mientras que Gateway estaba pensada como una plataforma intermedia en órbita lunar, el nuevo enfoque apuesta directamente a la superficie como centro de operaciones.

Este cambio responde tanto a avances tecnológicos como a una lógica estratégica: establecer presencia en el territorio lunar permite un mayor aprovechamiento de recursos, mayor autonomía operativa y un posicionamiento geopolítico en la nueva carrera espacial.

Artemis II: los riesgos de la radiación cósmica más allá de los cinturones de Van Allen

En este contexto, la Luna deja de ser solo un objetivo científico para convertirse en un escenario de competencia internacional, donde también participan potencias como China y alianzas internacionales que buscan desarrollar sus propios programas lunares.

Horizonte 2030-2035: una base habitable y operativa

Según las estimaciones oficiales, la base lunar podría estar plenamente operativa entre 2030 y 2035. Para entonces, se espera que cuente con módulos habitacionales, sistemas de soporte vital, laboratorios científicos y capacidad para albergar misiones de larga duración.

El proyecto no solo apunta a la investigación científica, sino también a sentar las bases de una economía espacial, con posibilidades de explotación de recursos, desarrollo tecnológico y cooperación internacional.

En ese sentido, la construcción de una base permanente en la Luna representa uno de los pasos más ambiciosos de la humanidad en su expansión fuera de la Tierra, y abre un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial.

LV / EM