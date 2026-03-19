La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) programó el lanzamiento de la misión Artemis II para enviar a cuatro astronautas a orbitar la Luna, lo que implica atravesar los cinturones de Van Allen y exponerse a la radiación cósmica del espacio profundo.

Esta trayectoria situará a la tripulación fuera de la magnetósfera protectora de la Tierra, enfrentándolos a partículas solares energéticas y rayos cósmicos galácticos que pueden dañar el tejido biológico y los sistemas electrónicos de la nave Orion.

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Los astronautas serán los primeros humanos en décadas en operar en un entorno de alta radiación durante un periodo prolongado. La exposición a estos niveles de energía ionizante aumenta el riesgo de enfermedades por radiación a corto plazo y el desarrollo de patologías crónicas a largo plazo. Por este motivo, la NASA implementó un sistema de monitoreo y protección física diseñado específicamente para esta trayectoria lunar.

¿Qué dispositivos medirán la radiación en tiempo real durante Artemis II?

La nave Orion cuenta con el sistema de Sensores de Radiación de la Nave Espacial (HERAS), un conjunto de detectores diseñados para alertar a la tripulación en caso de un evento de partículas solares. Estos sensores permiten medir la dosis absorbida y la tasa de dosis en tiempo real, proporcionando datos críticos para que los astronautas busquen refugio en las zonas más protegidas del vehículo.

Además de los sistemas fijos, la misión utilizará el Paquete de Espectrómetros de Radiación (CIRS) y monitores de radiación individuales que cada tripulante llevará consigo. Estos dispositivos registran la exposición acumulada y las variaciones según la ubicación dentro de la cápsula.

Los tripulantes atravesarán los cinturones de Van Allen y exponerse a la radiación cósmica del espacio profundo.

Los datos obtenidos por estos sensores servirán para ajustar los modelos de riesgo de futuras misiones de larga duración, como el establecimiento de una base permanente en la superficie lunar.

¿Cómo funciona el chaleco AstroRad para proteger a los astronautas?

La protección personal de la tripulación incluye el uso de chalecos AstroRad, desarrollados por la empresa StemRad en colaboración con Lockheed Martin. Estos componentes están fabricados con polietileno de alta densidad, un material rico en hidrógeno que resulta eficaz para bloquear y dispersar la radiación ionizante.

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El diseño del chaleco se centra en proteger los órganos vitales y los tejidos sensibles a la radiación, mediante una estructura de blindaje selectivo. El chaleco AstroRad no se utiliza durante toda la misión, sino que está diseñado para colocarse durante eventos de clima espacial severo o al atravesar zonas de alta densidad de partículas.

Su ergonomía permite que los astronautas mantengan la movilidad necesaria para operar los controles de la nave mientras reducen significativamente la dosis de radiación recibida. Las pruebas previas en la misión Artemis I, utilizando maniquíes sensores, validaron la capacidad de este equipo para mitigar el impacto de los protones solares.