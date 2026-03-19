El uso de drones y sistemas de inteligencia artificial ya forma parte de los conflictos armados actuales y modificó la dinámica del campo de batalla. En distintas regiones del mundo, estos recursos tecnológicos se utilizan para vigilancia, reconocimiento y operaciones ofensivas, según informes de organismos internacionales y centros de estudios estratégicos.

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En los últimos años, conflictos como la guerra en Ucrania evidenciaron el uso extendido de drones tanto para tareas de observación como para ataques directos. De acuerdo con reportes del International Institute for Strategic Studies (IISS), estos dispositivos permitieron realizar operaciones a distancia con menor exposición de tropas.

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Los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), pueden operar de forma remota o mediante sistemas automatizados. Su uso abarca desde misiones de reconocimiento hasta ataques con precisión sobre objetivos específicos.

La incorporación de inteligencia artificial en sistemas militares permitió mejorar el análisis de datos, la identificación de objetivos y la toma de decisiones en tiempo real. Investigaciones en defensa señalan que estos sistemas procesan grandes volúmenes de información en segundos.

El rol de los drones en los conflictos actuales

Los drones se convirtieron en una herramienta central en conflictos recientes por su bajo costo relativo y su capacidad de operación en distintos entornos. Algunos modelos son utilizados para vigilancia aérea, mientras que otros están diseñados para transportar explosivos.

Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el uso de drones armados se expandió en la última década en distintas regiones, incluyendo Medio Oriente, Europa del Este y África.

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Estos dispositivos permiten realizar ataques sin la presencia directa de pilotos en el campo de batalla. También se utilizan para recolectar información en zonas de difícil acceso o con alto riesgo.

El uso masivo de drones también generó nuevas estrategias defensivas. Los ejércitos desarrollaron sistemas para detectar, bloquear o neutralizar estos dispositivos en el aire.

Inteligencia artificial y decisiones en tiempo real

La inteligencia artificial se integró en sistemas militares para mejorar la precisión y la velocidad de las operaciones. Algoritmos avanzados permiten analizar imágenes satelitales, identificar patrones y detectar movimientos en el terreno.

Un informe del Center for Security and Emerging Technology (CSET) indica que varios países invierten en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de operar con menor intervención humana.

Estos avances plantean debates dentro de organismos internacionales. Naciones Unidas discutió en foros recientes el uso de sistemas de armas autónomas y su regulación, especialmente en lo que respecta a decisiones de uso de la fuerza.

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Los especialistas señalan que la integración de inteligencia artificial no reemplaza completamente a los operadores humanos, pero sí modifica la forma en que se planifican y ejecutan las operaciones militares.

En paralelo, el desarrollo tecnológico impulsó una carrera global por la innovación en defensa, con inversiones en investigación y desarrollo por parte de potencias militares.

Según datos del SIPRI, el gasto militar mundial alcanzó niveles récord en los últimos años, impulsado en parte por la incorporación de nuevas tecnologías en defensa.

El uso de drones y sistemas basados en inteligencia artificial continúa expandiéndose en distintos escenarios, mientras organismos internacionales y centros de investigación analizan su impacto en los conflictos contemporáneos.

LV/ff