Irán condenó el "apoyo descarado" de Milei a la guerra y lo acusó de desviar la atención del caso $LIBRA

En el mismo día, el gobierno de Javier Milei quedó expuesto a dos lecturas opuestas desde Medio Oriente. Por un lado, Israel celebró su apoyo en medio de un escenario internacional cada vez más complejo, donde la guerra —iniciada con el ataque de Estados Unidos de fines de febrero— no parece tener una horizonte claro y hasta le restó crédito político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de la renuncia del jefe de Contraterrorismo de la Casa Blanca, una figura del riñón del MAGA y el America First.

Pero fue el gobierno de Irán el que redobló la apuesta diplomática contra los dichos del presidente argentino. Ocurrió en medio de una escalada bilateral que comenzó formalmente cuando Milei habló de los "terroristas de Irán" en su discurso de apertura del Congreso. En plena guerra, Milei no solo apoyó sino que celebró el intento de cambio de gobierno iraní, a partir de la ofensiva contra las autoridades iraníes, y hasta se declaró "el presidente más sionista del mundo", reiterando un punto sensible para el país persa: el expansionismo militar israelí y la reconfiguración del mapa de Medio Oriente.

Después de días de tensión, y tras la difusión de un duro editorial del Tehran Times donde se afirmó que el gobierno argentino "cruzó una línea roja", ahora Teherán, de manera oficial, lanzó sus críticas contra Milei elevando el tono de su respuesta, en un nuevo capítulo que sacude a la diplomacia argentina a raíz del alineamiento total del Ejecutivo con Washington y Tel Aviv.

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El último cruce se activó tras nuevas declaraciones del presidente y otros funcionarios del gobierno que reafirmaron su alianza con Estados Unidos e Israel en el actual conflicto, llegando incluso a afirmar que "no descarta" el envío de buques de guerra "en caso que se necesite", según manifestó el canciller Pablo Quirno generando controversia.

"Frente al terrorismo no puede haber tregua", sostuvo Milei en el acto del pasado martes en el acto conmemorativo del atentado a la embajada de Israel, reforzando la tesis de la justicia argentina que acusa a funcionarios de la República Islámica de haber planeado el ataque que dejó 22 muertos y cientos de heridos en 1992, algo que Teherán negó sistemáticamente. Además, dejó en claro "en dónde nos paramos en este momento histórico", al referirse al objetivo de Washington y Tel Aviv de "ponerle fin al régimen iraní".

En tanto, las palabras del Presidente no fueron leídas como un episodio aislado. En Teherán, Zahra Ershadi —asesora del ministro de Relaciones Exteriores y directora general para las Américas— condenó los dichos "insultantes, hostiles y antiiraníes", y cuestionó el posicionamiento argentino en la guerra.

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"El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales", afirmó la funcionaria de la cancillería iraní, en un texto distribuido por vía diplomática al que accedió PERFIL.

Y fue más allá: vinculó ese discurso con la política interna al sostener que busca "desviar la opinión pública de los argentinos de sus fracasos económicos y de ciertos casos de corrupción relacionados con su entorno cercano".

Esta semana el Gobierno enfrentó una tormenta política a raíz de la reactivación de la investigación judicial sobre la criptomoneda $LIBRA, que involucra a empresarios cercanos al oficialismo y al propio Presidente.

A eso se suma el deterioro de algunos indicadores socioeconómicos, como la inflación y el aumento del desempleo según las últimas cifras del INDEC, en un contexto de ajuste, caída del consumo y retracción industrial.

Pero además, la respuesta iraní no se limitó a una crítica política. También introdujo un elemento jurídico, al advertir sobre una eventual "responsabilidad internacional" de la Argentina en función de su alineamiento con las acciones militares de Estados Unidos e Israel, a quienes acusa de haber iniciado una "guerra de agresión" ilegal tras el ataque conjunto y "preventivo", según Washington y Tel Aviv, del pasado 28 de febrero.

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En ese marco, si bien la funcionaria de la cancillería iraní es la primera que se pronuncia pública y oficialmente sobre el posicionamiento del gobierno argentino, anteriormente desde la representación iraní en Buenos Aires venían marcando el tono mas cercano a la diplomacia pragmática y no tanto a la confrontación mediática.

Especialmente en una distinción que hizo el encargado de Negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, entre el gobierno y la sociedad argentina. "Si él se presenta como el presidente más sionista del mundo, entonces podría considerarse enemigo de Irán (...) pero en todo caso sería él, no el pueblo argentino. De todas maneras, no tiene una implicancia directa", puntualizó ante la pregunta de PERFIL, en una entrevista publicada el mismo lunes, en la que abordo distintos temas: la guerra, la influencia iraní en Medio Oriente, el clima interno y hasta las acusaciones sobre la AMIA o el antisemítismo.

Tras el ataque del 28 de febrero, la represalia de Irán en Medio Oriente sacudió el tablero global.

El episodio se inscribe en un contexto internacional particularmente sensible. La escalada militar iniciada a fines de febrero, con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, reconfiguró el equilibrio en Medio Oriente y aumentó el costo de los posicionamientos explícitos, especialmente por la disparada del precio de la energía tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

El respaldo de Israel y el acercamiento en plena guerra

Mientras en Teheran preparaban la nota diplomática para responder al presidente argentino, desde Tel Aviv celebraban el alineamiento de Milei en el actual contexto global. Pero también su creciente protagonismo en la "defensa de los valores de Occidente", según las palabras del propio mandatario, un aspecto que no pasó desapercibido al haber resultado elegido para presidir un organismo que reúne principalmente a potencias occidentales y aliados de Israel.

"Israel felicita a Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto", señaló el canciller israelí Gideon Sa'ar, en X. "Estamos seguros de que, bajo la presidencia de Javier Milei, la IHRA servirá como una fuerza vital en la lucha contra la negación del Holocausto y en el homenaje a los sobrevivientes. En una época de creciente antisemitismo, esto es más importante que nunca",

El tuit del canciller israelí en X.

El respaldo no se limita a un gesto protocolar. Se inscribe en un proceso más amplio de acercamiento impulsado por Milei, que en los últimos meses reforzó su vínculo con Israel —desde su presencia en actos conmemorativos hasta la adopción de un discurso que ubica al país dentro del bloque occidental en el actual conflicto. "Israel es un aliado estratégico de nuestro país, nos unen valores compartidos", había dicho Milei en el acto por el aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Argentina del pasado lunes.

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Argentina en el centro de la disputa

El contraste entre ambas reacciones no sólo refleja una diferencia diplomática, sino también el lugar que comienza a ocupar Argentina —un país tradicionalmente multilateralista y defensor del derecho internacional— en el escenario internacional. El alineamiento explícito del Gobierno —que incluye definiciones como calificar a Irán de "enemigo" o de apoyar una guerra cuestionada por ser incompatible con la Carta de la ONU— dejó de ser retórico y empieza a traducirse en respuestas concretas.

CD / EM