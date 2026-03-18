Crisis en EEUU por la renuncia de Kent: no hay un loco, sino dos

La salida del jefe de Contraterrorismo, Joseph Kent, y la respuesta de Donald Trump reflejan las tensiones internas en el Gobierno estadounidense. “No hay en esta pelea un loco, sino dos”, dijo Marcelo Longobardi en su programa en NET TV.

Tensiones internas en la política exterior de Estados Unidos

Ayer renunció Kent, que dijo en su salida: "No puedo apoyar la guerra en curso en Irán". Es la primera renuncia en el Gobierno de Trump por la guerra en Irán. Trump le contestó diciendo "mejor que se fue". Vos decís "estos están todos locos": uno anuncia su renuncia y el otro lo celebra.

Este hombre, Joseph Kent, era un delirante, un conspiracionista, una de las personas más inclinadas a teorías delirantes de esta etapa de Trump. Renunció el director de Contraterrorismo de Estados Unidos y Trump celebró: "era débil". Acá no hay en esta pelea un loco, sino dos.

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Renunció el director de Contraterrorismo de Estados Unidos y Trump celebró: "Era débil"

Que el jefe de antiterrorismo de Estados Unidos sea un conspiranoico que le renuncia a Trump bajo el argumento de que Irán no es una amenaza para Estados Unidos… Anteayer dijo Trump que había evitado una guerra nuclear.

Primera renuncia en el Gobierno de Trump por la guerra en Irán

La renuncia del tipo, que además es un loco igual que su jefe… entonces el jefe dice "qué bien que este loco se fue". No es muy serio esto.

BR