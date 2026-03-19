Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Atacaron con drones una de las refinerías de petróleo más grandes de la región

Tras de 20 días de hostilidades ininterrumpidas, el conflicto en Medio Oriente continúa y durante las últimas horas se registraron, entre otras cosas, ataques a minerías y puntos claves vinculados a la industria del petróleo, escalando la ofensiva que inició con el ataque israelí-estadounidense contra el yacimiento de gas South Pars.

Hasta el momento, se registraron ataques en gasolineras y varias refinerías de petróleo, incluyendo una en Qatar, dos en Kuwait y una más en Arabia Saudita.

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Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente en Perfil.com:

07.11. La Liga Árabe condenó los ataques contra Qatar

Tras los ataques iraníes contra el complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, condenó el hecho y, señalando también los ataques contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, advirtió sobre una "peligrosa escalada" del conflicto.

Desde su lugar, el jefe de la Liga Árabe remarcó su apoyo a todas las naciones del Golfo en "todas las medidas que emprendan para hacer frente a los maliciosos ataques iraníes, y su derecho a salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de sus instalaciones".

06.48. Israel: suenan sirenas de alerta en Jerusalén y otras partes del centro

Este jueves, en el día número 20 de la guerra, comenzaron a escuchar por segunda vez en una hora las sirenas que alertan sobre un ataque inminente procedente de Irán.

Este ataque se trata de el octavo lanzamiento de misiles contra Israel solo en lo que va de este jueves 19 de marzo, convirtiéndolo en una de las jornadas con mayor intensidad de ataques iraníes.

06.22: Egipto le solicitó a Irán que detenga los ataques

Durante una reunión mantenida este jueves entre ministros de Asuntos Exteriores, el funcionario egipcio Badr Abdelatty le solicitó a Irán que detenga los ataques en la región. En paralelo, él y sus homólogos regionales expresaron su solidaridad con los países afectados por las ofensivas y amenazas iraníes.

Las autoridades también condenaron los ataques contra infraestructuras civiles y energéticas de diferentes países del Golfo Pérsico, indicando que se trata de "violaciones injustificables".

06.13: Desde Omán advirtieron que la guerra contra Irán fue el "mayor error de cálculo" de Estados Unidos

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Badr Albusaidi, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, calificó la guerra contra Irán como el "mayor error de cálculo" de parte del gobierno de Donald Trump, teniendo en cuenta el impacto del hecho en la economía mundial y la seguridad regional.

"Los amigos de Estados Unidos tienen la responsabilidad de decir la verdad. Esto comienza con el hecho de que hay dos partes en esta guerra que no tienen nada que ganar con ella, y que los intereses nacionales tanto de Irán como de Estados Unidos radican en el cese de las hostilidades lo antes posible", añadió luego en un artículo de opinión publicado en The Economist.

El principal diplomático de Omán estuvo encargado de mediar las conversaciones entre Washington y Teherán poco antes de que estallara el conflicto e insistió en que Israel había "persuadido" a Estados Unidos en que se trataría de una guerra fácil de ganar para alcanzar sus objetivos.

06.05. Arabia Saudita reportó el impacto de un dron contra la refinería de SAMREF

En el día número 20 de la guerra en Medio Oriente, Arabia Saudita reportó el impacto de un dron contra la refinería de petróleo SAMREF, ubicada en la ciudad portuaria de Yanbu, cerca del Mar Rojo. El ataque se produjo casi al mismo tiempo que las ofensivas contra dos refinerías en Kuwait.

En el marco de las represalias por el ataque al yacimiento de gas South Pars en el Golfo Pérsico, Irán comenzó a atacar diferentes puntos, incluyendo SAMREF, una empresa conjunta entre Saudi Aramco y ExxonMobil que tiene una producción de más de 400 mil barriles diarios de crudo Arabian Light.

"La evaluación de los daños está en curso", se indicó desde el Ministerio de Defensa saudí sobre el ataque que afectó los activos del Reino.

05.54: Kuwait reportó un ataque con drones contra dos refinerías de petróleo

Kuwait, país árabe del Golfo Pérsico, denunció un ataque con drones que provocó un incendio en la refinería de petróleo Mina Al-Ahmadi, según indicó la agencia de noticias estatal KUNA, citando a la Corporación Petrolera de Kuwait. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Además del ataque contra Mina Al-Ahmadi, una de las refinerías más grandes de Medio Oriente, con una capacidad de producción de petróleo de 730 mil barriles diarios, también se registró un segundo ataque e incendio en la refinería de Mina Abdullah.

05.37: Irán atacó una planta clave de gas en Qatar

A modo de represalia por el ataque israelí-estadounidense contra el yacimiento de gas South Pars, Irán respondió con un ataque contra el complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar, elevando la tensión en la guerra luego de que las autoridades iraníes advirtieron que iban a imponer "la ley del ojo por ojo".

Ras Laffan, el objetivo del ataque, es una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo, con un papel fundamental en el suministro energético global.

Tras el ataque, el Ministerio del Interior qatarí indicó que había equipos de Defensa Civil trabajando en el lugar para apagar el incendio que se había desatado. En paralelo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores calificaron el hecho como una "amenaza directa a su seguridad nacional".