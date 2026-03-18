Reimaginando la seguridad del Golfo

Durante décadas, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han exportado petróleo y reciclado petrodólares a través de los mercados occidentales, recibiendo a cambio protección militar de los Estados Unidos. Este arreglo se ha descrito a menudo como una alianza estratégica. En realidad, se parece más a un sistema de "protección a la venta", en el que el CCG ha comprado efectivamente garantías de seguridad mediante contratos de armas, derechos de base y alineamiento geopolítico.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha dejado al descubierto la fragilidad inherente de este modelo y ha puesto en duda la credibilidad de toda la arquitectura de disuasión. A pesar de la masiva presencia militar estadounidense en la región, la capacidad de Irán para cerrar el Estrecho de Ormuz y lanzar una andanada de ataques en todo el CCG ha demostrado que Estados Unidos no puede garantizar la seguridad de sus propias instalaciones, y mucho menos la de los países del Golfo. Las bases y el personal estadounidense se han convertido en activos vulnerables, incluso mientras EE. UU. proyecta su poder a nivel mundial.

La razón de esta asimetría es clara: la guerra de misiles y drones ha cambiado fundamentalmente la estructura de costes del conflicto. Los drones de bajo coste, en particular, han permitido a Irán plantear una amenaza creíble a activos extremadamente caros como bases aéreas, puertos e instalaciones petroleras. El coste marginal de la interrupción es ahora mucho menor que el coste marginal de la defensa.

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Este cambio erosiona la lógica económica que sustenta el antiguo contrato de seguridad entre el CCG y EE. UU. Los países del CCG destinan una parte significativa del gasto público a la compra de sistemas de armas avanzados a los EE. UU., pero la guerra con Irán ha demostrado que la superioridad tecnológica por sí sola no puede garantizar la seguridad, ya que un dron de 30.000 dólares puede inutilizar infraestructuras protegidas por equipos militares valorados en miles de millones.

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Más importante aún, la militarización de Oriente Próximo significa que cada nueva compra de armas por una de las partes se interpreta como una provocación por la otra, exacerbando la propia amenaza a la que pretenden responder. La carrera armamentística del Golfo, entre las más caras del mundo, genera beneficios masivos para los proveedores externos, pero no ha logrado producir estabilidad interna.

Sin embargo, existe una forma de reducir la probabilidad de conflicto elevando el coste de oportunidad de la guerra: la interdependencia económica. Cuando los países están profundamente integrados a través del comercio, las infraestructuras y las redes financieras, las pérdidas económicas derivadas de una confrontación se vuelven demasiado grandes para ser ignoradas.

Para el CCG e Irán, el potencial de tal integración es sustancial. Aunque parezca poco realista a corto plazo, la integración económica es, en última instancia, el camino más viable. Irán posee un gran mercado interno y capacidad industrial, mientras que las economías del CCG cuentan con capital financiero y conectividad global. Ambas partes podrían formar la columna vertebral de un bloque económico regional que abarque energía, transporte y finanzas.

Las posibilidades incluyen redes eléctricas integradas, corredores marítimos a través del Golfo y desarrollo conjunto de infraestructuras que vinculen la Península Arábiga con Irán y Asia Central. Estas formas de cooperación no eliminarían los desacuerdos políticos, pero cambiarían la estructura de incentivos de los actores regionales.

Atacar la infraestructura de un socio comercial es económicamente irracional porque significa interrumpir las propias cadenas de suministro y flujos de energía. Esta es la misma lógica que fundamentó la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial: la interdependencia económica transformó a antiguos rivales en socios mutuamente dependientes.

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Por el contrario, la actual arquitectura de seguridad del Golfo subcontrata la tarea de protección a una potencia distante cuyas prioridades estratégicas no siempre coinciden con las de los países del CCG. Ahora vemos los límites de este acuerdo, pues ni siquiera el actor militar externo más fuerte puede proteger totalmente a socios geográficamente expuestos ante las realidades de la guerra moderna.

Además, la dependencia de la protección extranjera puede producir lo que los economistas llaman riesgo moral. Cuando los gobiernos creen que un aliado poderoso garantizará su seguridad, pueden tener menos incentivos para entablar negociaciones diplomáticas con sus rivales regionales, una dinámica que sostiene el conflicto en lugar de mitigarlo.

El CCG se enfrenta a una elección estratégica. Puede seguir confiando en garantías militares externas que lo dejan estructuralmente vulnerable, o buscar un giro hacia una seguridad arraigada en la integración económica regional. Esto no implica abandonar las capacidades de defensa, sino reconocer que la paz duradera no se puede importar; debe producirse localmente a través de intereses económicos compartidos.

La guerra de Irán de 2026 puede resultar ser un punto de inflexión que exponga los límites del sistema de "protección a la venta". Ninguna cantidad de armamento extranjero puede sustituir a un orden regional estable basado en la cooperación, la interdependencia e incentivos económicos racionales. La seguridad comprada en el extranjero siempre será condicional, mientras que la construida mediante la integración tiene el potencial de ser autosostenible.

(*) Jamal Ibrahim Haidar es profesor asistente y presidente del Departamento de Economía de la Universidad Libanesa Americana. Adeel Malik es profesor asociado de Economía del Desarrollo y Globe Fellow en economías de sociedades musulmanas en la Universidad de Oxford.