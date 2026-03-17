Caso Loan: el Tribunal ordena el proceso y evita desvíos antes del juicio

Desde el 13 de junio de 2024 hasta hoy, han pasado 642 días. En un proceso de alta complejidad como el que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, cada decisión judicial tiene un impacto que trasciende lo estrictamente técnico. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó dos resoluciones que, sin estridencias, consolidan una idea simple pero decisiva: el juicio se hará en el juicio. Es indispensable y quizás de vida o muerte que el juicio oral se desarrolle lo mas urgente posible.

Una verdadera Torre de Babel de versiones, donde el ruido pretendía desplazar a la evidencia

En el relato bíblico de la Torre de Babel, después del diluvio toda la humanidad hablaba un solo idioma y decidió construir una gran torre que llegara hasta el cielo. No era solo una obra arquitectónica: era un símbolo de poder y de orgullo, una forma de “igualarse” a Dios.

Según el texto, Dios ve en ese proyecto una señal de egos superlativos y soberbia colectiva una humanidad que, unida pero desordenada moralmente, podía desviarse sin límites y decide intervenir. ¿Cómo? Confundiendo sus lenguas. De repente, las personas dejan de entenderse entre sí. Lo que antes era coordinación se convierte en caos. La construcción se paraliza, el proyecto fracasa y la humanidad se dispersa.

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Padres de Loan, María Noguera y José Peña

La idea central no es tanto el castigo físico, sino el quiebre de la comunicación: cuando todos hablan distinto y nadie escucha ni entiende, cualquier obra común se vuelve imposible. Por eso, hoy usamos “Torre de Babel” como metáfora de mucha gente hablando nadie entendiéndose y el resultado: desorden, confusión y fracaso. No hay norte ni fáctico, ni institucional, ni espiritual ni moral. Para eso conviene recordar que una cosa es opinar; otra muy distinta es saber.

La memoria de los niños – Casos paradigmáticos reales y ficcionados – El cine como guía, información y norte en las investigaciones.

El caso Loan fue un escenario de disputas personales, familiares, políticas, judiciales, mediáticas y de todo tipo; una guerra desenfrenada de egos, donde cada uno dijo lo que quiso, hizo lo que quiso y practicó a su conveniencia lo que le vino en ganas decir y hacer.

Caso Loan: un video, una hipótesis y una sociedad en alerta

Un significativo número de personas, que hasta el día de la fecha no han sabido explicar nítida y claramente que diablos fueron a hacer a cientos de kilómetros de sus domicilios, algunos sin matricula de nada, algunos aludiendo que residían en el exterior, algunos miembros de fuerzas policiales, algunos ni siquiera con experiencia en lo que ostensiblemente exhibieron durante los primeros días de su arribo a 9 de Julio, un pueblito con 2500 habitantes. Una incógnita. Igual que Loan, una incógnita.

Lo que sí se supo después de varias investigaciones, incluidas observaciones de inteligencia jurídica, legal y previa, es que estuvieron a su disposición y supuestamente manipulando los mejores testigos que tenía para la justicia esta causa, los mejores, sin ninguna duda. Estos individuos presuntamente sabían a que venían, fueron directo a la prueba, y aprovecharon como nadie esos primeros momentos.

Sin embargo, hubo un vector que no se torció. Hoy ese vector, sigue su curso natural, está instalado en su segunda gran etapa en el TOC Federal de Corrientes. El tribunal remarcó, todos los actores deben concurrir a juicio, un solo juicio, un único juicio. El Fiscal Carlos Schaefer y la Dra. Tamara Pourcel, esperan el inicio del debate preparando los interrogatorios y demás pruebas a exhibirse en las audiencias aún no fijadas.

¿Por qué había que manipular, confundir, crear ámbito de miedo y atacar de entrada a los menores, porque fue ese el presunto objetivo, porque los menores?

Antes de opinar livianamente sobre lo que pudo haber ocurrido en el caso Loan, convendría que más de un lector —y también más de un operador judicial, periodista, abogado, investigador e incluso perito— se detuviera a ver algunos materiales que retratan con crudeza cómo se destruye o se salva una investigación cuando hay menores en el centro del hecho.

SI alguno de los menores recordara y hablara, podríamos saber quien es el secuestrador de Loan. Así de simple.

Hay piezas que deberían ser de visualización obligada antes de formar juicio: Abducted in Plain Sight, el caso de Jan Broberg, donde la manipulación del entorno adulto condiciona durante años la percepción de la víctima; Elizabeth Smart: Autobiography, que muestra cómo un simple control policial pudo haber cambiado antes el destino de una niña secuestrada y no ocurrió por no advertir lo esencial; Fred and Rose West: A British Horror Story, donde los recuerdos infantiles, los silencios y las señales desoídas permiten entender cómo el horror puede convivir durante años con la ceguera institucional; e incluso ficciones de alto realismo como Prisoners o Mystic River, que exponen con precisión los errores de investigación, las hipótesis desviadas y el peso de la memoria en la reconstrucción de los hechos.

Allí está todo: la torpeza judicial del inicio, la contaminación del contexto, la ansiedad periodística que crea sospechosos cada minuto por la primicia, las pericias que llegan tarde, el olfato policial que falla y, al mismo tiempo, una verdad incómoda pero central: muchas veces son los niños, con sus recuerdos fragmentarios pero auténticos, quienes conservan la llave más limpia para reconstruir lo ocurrido. Quien entienda eso, entenderá mejor por qué, en una causa como la de Loan, la memoria infantil no es un detalle accesorio sino el territorio más sensible de toda la búsqueda de verdad.

Rechazos de pedidos de suspensión del juicio a prueba

Por un lado, y a pesar del denodado y encomiable trabajo desplegado por las defensas, el Tribunal rechazó tanto un pedido de suspensión del juicio a prueba como un acuerdo conciliatorio vinculado a algunos de los hechos investigados. La decisión se funda en la naturaleza de los delitos atribuidos y en la necesidad de preservar una mirada integral del caso, evitando abordajes parciales que podrían afectar la reconstrucción completa de lo ocurrido.

Caso Loan: Casación cerró la última puerta recursiva y el juicio oral

El punto no es menor. En causas complejas, la tentación de segmentar puede aparecer como una vía de simplificación. Sin embargo, cuando los hechos están interrelacionados, la fragmentación no necesariamente aclara: a veces, oscurece.

Plazo vencido para ofrecer pruebas - Preclusión

En paralelo, el Tribunal fijó con precisión los límites del proceso en materia probatoria. Recordó que el plazo para ofrecer prueba se encuentra precluido y que las instancias posteriores deben circunscribirse a la adecuación de lo ya presentado, sin habilitar incorporaciones fuera de término.

Se trata de una definición que apunta a sostener la previsibilidad del proceso. Las reglas no son un formalismo vacío: son el marco que garantiza que todas las partes actúen en igualdad de condiciones y con conocimiento claro de los tiempos y las oportunidades procesales.

Leídas en conjunto, ambas resoluciones no restringen el debate, sino que lo encauzan. No adelantan conclusiones ni condicionan el resultado. Por el contrario, preservan el espacio donde ese resultado debe construirse: el juicio oral, con publicidad, contradicción y control efectivo de la prueba.

En ese sentido, el mensaje del Tribunal se presenta con nitidez institucional: en un proceso de esta magnitud, la discusión no se traslada ni se fragmenta, sino que debe concentrarse en el ámbito natural del debate oral, conforme a las reglas del debido proceso y con plena vigencia de los principios de publicidad, contradicción e inmediación.

Tal definición no constituye un aspecto menor. Antes bien, expresa la diferencia sustancial entre un proceso que se dispersa en incidentes y desvíos, y otro que, aun atravesando una complejidad extraordinaria, logra sostener un rumbo coherente, continuo y verificable. Ese mismo derrotero se advierte desde la intervención de la justicia federal, bajo la dirección de la magistrada interviniente, con la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal en las distintas etapas del proceso, así como en el control jurisdiccional ejercido por la Cámara Federal de Casación Penal.

Quebrar el silencio con más Justicia

Se trata, en definitiva, de una línea de actuación que, con sus matices y tensiones propias, ha preservado un eje: la necesidad de arribar al juicio oral como instancia de esclarecimiento integral. Para beneficio de la sociedad y de los propios imputados que buscan definir su situación procesal.

Y es precisamente hacia ese punto donde el proceso se encamina, con la inminencia de la fijación de las audiencias de debate.

Uno de los jueces del Caso Loan inició su jubilación

Sin embargo, mientras ese momento llega, subsiste una realidad que no puede ser soslayada. Desde aquel 13 de junio de 2024, han transcurrido más de seiscientos días, y la situación que dio origen a este proceso permanece, en lo esencial, inalterada.

Porque, más allá de las resoluciones, de las etapas cumplidas y de las que habrán de cumplirse, hay un dato que persiste con una fuerza que el derecho no puede neutralizar: Loan sigue sin aparecer.

Y en algún lugar, en ese tiempo detenido que no corre para los expedientes, sino para la vida, Loan espera.