Caso Loan: Casación cerró la última puerta recursiva y el juicio oral ya es inevitable

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña acaba de atravesar un punto de inflexión procesal. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Mariano Hernán Borinsky, rechazó el recurso presentado por la defensa de Antonio Benítez, tío del niño y uno de los principales imputados en la causa.

La resolución tiene un significado que excede el plano técnico. En causas de alta complejidad, el sistema recursivo puede cumplir dos funciones opuestas: proteger garantías o paralizar procesos. Cuando los recursos se utilizan como instrumentos de defensa legítima, fortalecen el Estado de Derecho. Pero cuando se transforman en una cadena sucesiva de impugnaciones destinadas a fragmentar el expediente, el proceso penal corre el riesgo de quedar atrapado en un laberinto procedimental.

Eso es lo que la Casación decidió evitar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La defensa de Benítez había interpuesto un recurso para cuestionar una decisión procesal vinculada al avance del expediente hacia la etapa de juicio oral. El planteo pretendía que la Cámara Federal de Casación Penal revisara esa resolución y suspendiera su efecto, lo que en los hechos hubiera significado interrumpir o retrasar el camino hacia el debate oral y público.

La Sala III analizó el planteo y concluyó que el recurso no reunía los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal.

El fundamento central de la decisión responde a una doctrina estable del derecho procesal penal argentino: la instancia casatoria sólo se habilita frente a sentencias definitivas o resoluciones equiparables que produzcan un gravamen irreparable. En otras palabras, la Casación no interviene para revisar cada decisión que se dicta dentro de un expediente en trámite.

Caso Loan: ¿Por qué el silencio puede ser la estrategia más segura para los acusados?

En este caso, la resolución impugnada no ponía fin al proceso, no impedía su continuación y tampoco generaba un perjuicio constitucional irreversible. Se trataba de una decisión de trámite dentro de la dinámica normal del procedimiento.

Por esa razón, el tribunal declaró inadmisible la queja.

El razonamiento es sencillo pero jurídicamente contundente: la Casación no es una tercera instancia para reabrir discusiones procesales ya resueltas, sino un mecanismo excepcional destinado a controlar violaciones constitucionales concretas y verificables.

De haber prosperado el planteo defensivo, el expediente habría quedado nuevamente atrapado en una discusión recursiva que podía impactar directamente en el cronograma del juicio oral. La resolución de la Sala III evitó ese escenario y reafirmó el principio de racionalidad procesal, indispensable para que los procesos penales complejos puedan avanzar hacia su etapa natural de resolución: el debate público ante un tribunal.

Este momento procesal tampoco puede comprenderse sin recordar el trabajo que permitió que la causa llegara a esta instancia.

La investigación fue impulsada en la primera etapa por los fiscales Mariano De Guzmán, junto con la intervención especializada de PROTEX, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en coordinación con la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien condujo la instrucción de una causa que desde su inicio estuvo marcada por su complejidad, su sensibilidad social y el enorme volumen de información generado.

Durante meses de investigación se analizaron comunicaciones, movimientos, testimonios y múltiples líneas investigativas, lo que permitió reunir un conjunto de pruebas que finalmente condujo al procesamiento de los imputados y a la elevación del caso a juicio oral.

Ese camino institucional es el que ahora continúa.

El juicio oral y público estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, con la intervención del fiscal Carlos Schaefer y de la fiscal Tamara Pourcel, quienes tendrán la responsabilidad de sostener la acusación en el debate.

Será allí, en el escenario del juicio oral, donde las pruebas deberán ser discutidas públicamente, donde las defensas ejercerán plenamente su derecho de contradicción y donde el tribunal deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Pero el proceso no se agota en el juicio.

Caso Loan, cuando el reloj corre contra el Estado: plazo razonable y deber reforzado de protección al menor

Mientras avanza el camino hacia el debate oral, la investigación sobre el paradero de Loan continúa abierta en el legajo 92, que permanece bajo la órbita del Juzgado Federal. Esto responde a una característica jurídica fundamental del caso: la desaparición de un menor constituye un delito de carácter permanente, lo que significa que el hecho delictivo continúa desarrollándose mientras no se conozca el destino de la víctima.

En términos jurídicos, el delito sigue en curso.

Por esa razón, el Estado mantiene una doble obligación: juzgar los hechos investigados y continuar la búsqueda del niño.

En este contexto, la resolución de la Casación adquiere un significado institucional claro. El tribunal reafirmó que las garantías procesales deben respetarse plenamente, pero también recordó que el sistema recursivo no puede convertirse en un mecanismo capaz de desarticular o paralizar el avance del proceso penal.

El expediente avanza hacia una etapa decisiva.

Y en ese escenario, no puede descartarse que el propio desarrollo del juicio oral produzca movimientos internos dentro del caso. Los procesos penales por hechos complejos suelen revelar, en el momento del debate público, tensiones que permanecieron ocultas durante la investigación. En ese punto, muchos observadores del proceso consideran posible que el pacto de silencio que hasta ahora rodea al caso comience a resquebrajarse cuando las pruebas sean expuestas ante el tribunal.

Por ahora, lo que está claro es otra cosa.

A pesar de los intentos recursivos y de los múltiples planteos defensivos, el proceso judicial por la desaparición de Loan no se detuvo.

La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme un principio básico del derecho procesal: los recursos existen para garantizar derechos, no para bloquear el funcionamiento del proceso.

Y con esa definición jurídica, el expediente continúa avanzando hacia el juicio oral que deberá comenzar en Corrientes, lo antes posible, y sin perder el próximo 13 de junio, que sería el día ideal para realizar la reconstrucción de los hechos solicitada reiteradamente por la querella.

La imagen de Loan que interpela al derecho (y a la conciencia)

Por lo menos los padres de Loan, ha puesto a disposición la fuerza y energía propia y de su equipo de abogados, para comenzar a trabajar en el juicio oral de inmediato durante 60 días corridos, sin sábados ni domingos ni feriados. Así se avanza y termina.

Es un plazo razonable para terminar un juicio complejo.

Es un plazo razonable para que los imputados quiebren ese pacto de silencio cruel y brutal que mantienen.

Sesenta días, sin parar de trabajar, ponen fin a uno de los juicios más dolorosos sobre niños que se haya conocido en nuestro país.

El Ministerio Público Fiscal, acompaña siempre. La exhortación al Tribunal futuro está hecha, solo resta la voluntad y obviamente las posibilidades fácticas y reales de poder realizarlo. Loan se lo merece.

Un juicio que, más allá de las responsabilidades penales que determine, tiene un objetivo mayor: acercar a la sociedad a la verdad sobre lo ocurrido con Loan Danilo Peña.

LT