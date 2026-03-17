La vulnerabilidad del culto a la personalidad de Trump

No existe precedente en la historia de Estados Unidos de un presidente que empapela con su imagen los edificios de los departamentos gubernamentales; adorna las paredes de la Casa Blanca con retratos de mal gusto de sí mismo; quiere su rostro en una moneda; pone su nombre a edificaciones (incluyendo algunas que ya llevaban nombres de presidentes anteriores); y registra su nombre junto con el número "250" antes del semiquincentenario del país. Sin embargo, Donald Trump ha hecho todas estas cosas y, a pesar de la prolongada oposición de su partido al "exceso de intervención gubernamental", los republicanos han respondido consolidando su culto a la personalidad.

Recordemos el discurso del Estado de la Unión de Trump el mes pasado. Un congresista republicano le suplicó al presidente que pusiera sus iniciales en su corbata (que llevaba una imagen del rostro de Trump), y otro —ya conocido por llevar una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo"— se declaró "deslumbrado". Lejos de ser casos excepcionales, estos espectáculos vergonzosos capturan en lo que se ha convertido el partido.

La ilusión de las esferas de influencia

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Los cultos a la personalidad siempre se nutren del narcisismo del líder y del deseo de los seguidores de orden o de una figura de autoridad fuerte. Pero el hecho de que los líderes puedan utilizar eficazmente el culto a la personalidad para afianzar su poder depende del contexto político en el que se inserta dicho culto. En el caso de Trump, su conducta no solo desafía la cultura política igualitaria que líderes modestos como George Washington intentaron fomentar; también es probable que debilite su posición a largo plazo.

Los cultos a la personalidad aparecen en muchas formas diferentes de la política moderna, incluso si las ideologías subyacentes difieren radicalmente. Mussolini, Hitler, Stalin, Mao y los Kim de Corea del Norte son ejemplos obvios; el presidente francés convertido en emperador, Napoleón III, fue un pionero de la táctica. Ya a mediados del siglo XIX, comprendió que la política de masas y los medios de comunicación modernos podían utilizarse para generar legitimidad, llegando incluso a utilizar animadores pagados para crear la impresión de que el pueblo lo amaba.

En algunos casos, los cultos a la personalidad han ayudado a mantener unidas a coaliciones heterogéneas. Diferentes facciones de un partido o movimiento podrían no estar de acuerdo en un programa político, pero eso es de secundaria importancia si veneran al mismo líder. Al mismo tiempo, los cultos a la personalidad suelen elevar al líder por encima de su partido o gobierno, lo que permite que los errores políticos o la corrupción se atribuyan a subordinados descarriados. Se lo sapesse il Duce ("Si el Duce lo supiera") era un estribillo común en la Italia fascista. Dichos similares eran comunes en Alemania bajo Hitler y en Rusia bajo los zares.

Los cultos a la personalidad pueden ser eficaces para transmitir mensajes simbólicos fuertes sin necesidad de explicaciones ideológicas complicadas. Así, Stalin logró presentarse a la vez como un burócrata trabajador (manteniendo siempre la luz de su despacho encendida hasta altas horas de la noche) y como el único que sabía cómo llegar a la tierra prometida del comunismo. Por eso, tantos cuadros le muestran mirando resueltamente a lo lejos, hacia algún destino aún por revelar fuera del encuadre.

Del mismo modo, Mussolini, originalmente un periodista con pretensiones intelectuales, modeló un ideal fascista de masculinidad posando con el torso desnudo como un hombre del pueblo que ayudaba en la cosecha. Y los discursos cuasirreligiosos de Hitler reforzaron la sensación de que había sido ordenado por la Providencia (un concepto favorito de los nazis) para construir un Reich de mil años.

Por su parte, Trump tiene ciertamente un don para escenificar actuaciones, utilizar accesorios y poner a los demás en su lugar. Ha convertido el Despacho Oval en una corte real donde los aduladores compiten por su atención, y su retórica de eslóganes ("construir ese muro") ha sido innegablemente eficaz con su base. Si el muro de Trump a lo largo de la frontera de 2,000 millas con México se construye alguna vez es algo secundario; al menos sus seguidores se sienten seguros de qué es exactamente lo que él representa.

Y, sin embargo, tanto el contenido del programa de Trump como las imágenes que crea se han vuelto profundamente impopulares últimamente. Incluso quienes claman por deportaciones masivas no están dispuestos automáticamente a aceptar el asesinato de ciudadanos estadounidenses en las calles. Del mismo modo, quienes acogen con satisfacción la islamofobia del Partido Republicano (según un congresista, "los musulmanes no pertenecen a la sociedad estadounidense") no apoyarán automáticamente una guerra ilegal contra la República Islámica de Irán. Y a nadie le agrada ver a su líder deshonrar a los soldados estadounidenses caídos al presentarse en sus repatriaciones vistiendo su propia mercancía.

Además, el narcisismo absorbente de Trump no le permite alcanzar el estatus elevado que permite a los líderes de culto evitar la rendición de cuentas por los errores de sus subordinados. Aunque ocasionalmente profesa ignorancia sobre lo que hacen sus propios designados, es fundamentalmente incapaz de distanciarse de cualquier aspecto de su administración. Todo debe girar en torno a él (y, por supuesto, todo debe ir siempre de maravilla).

Guerra por inercia: cuando la capacidad técnica anula la estrategia política

Por ejemplo, aunque se dice que Trump estaba furioso con Kristi Noem por afirmar que él había aprobado su campaña publicitaria de autopromoción (que costó el equivalente a una gran producción de Hollywood), no se atrevió a desautorizar abiertamente a la desprestigiada secretaria de Seguridad Nacional. Y aunque Trump acabó destituyéndola, Noem seguirá ocupando un puesto en la administración.

El propio enfoque de Trump respecto al gobierno (y a los negocios) ha seguido durante mucho tiempo el patrón de lo que los psicólogos llaman "DARVO": Negar, atacar y revertir el papel de víctima y victimario (Deny, attack, and reverse victim and offender). A veces, esta estrategia puede ser eficaz, especialmente frente a élites ya intimidadas. Pero los autócratas más inteligentes saben que el chivo expiatorio ocasional de un subordinado, o incluso una disculpa de vez en cuando, puede ser mejor para sus intereses a largo plazo.

Si bien siempre ha sido un error subestimar al presidente estadounidense que fue estrella de programas de telerrealidad, se puede concluir con seguridad que es incapaz de aprender. Al centrar siempre la atención en sí mismo, se ha asegurado de que todas las decepciones y quejas futuras acaben dirigiéndose contra él. Eso significa que su partido tendrá pocos medios para distanciarse de su figura. La única esperanza para los republicanos, al parecer, es manipular las elecciones o persuadir a suficientes votantes para que dejen de creer en lo que ven sus propios ojos.

Jan-Werner Mueller, profesor de política en la Universidad de Princeton, es el autor, más recientemente, de Democracy Rules (Farrar, Straus and Giroux, 2021)